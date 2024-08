- Un million de visiteurs attendus au Festival de la plage du musée

Environ un million de personnes sont attendues lors du festival Museum Embankment de ce week-end à Francfort. Vingt-sept musées, quatorze scènes et environ quatre cents stands proposant une variété de produits composent la programmation. Selon Thomas Feda, PDG de la Tourism and Congress GmbH, il s'agit de l'un des plus grands festivals culturels d'Europe.

Les musées proposent des visites guidées, des concerts et des activités interactives destinées à différents âges. Cela comprend la cathédrale de Francfort, où vous pouvez monter en haut de la tour pendant une visite en famille. Un pass Museum Embankment Festival valant sept euros vous donne accès aux musées participant pendant le festival.

De la musique et des activités interactives

Le long du Main, vous trouverez de la musique avec des groupes et des DJ. Une sélection variée de genres musicaux sera disponible, allant du jazz au rock et à la pop, ainsi que des performances de musique du monde et classique. Des stands de nourriture vous tentera avec des spécialités internationales ainsi que des plats classiques de Francfort.

Les courses de dragons en pirogue reprendront samedi et dimanche sur le Main. De plus, un mile d'orgue et de choeur, ainsi qu'un marché aux puces antiquaires, seront installés. Dimanche, un feu d'artifice aura lieu à 22h pour marquer la fin de l'événement.

Le festival Museum Embankment de Francfort est soutenu par la municipalité locale, garantissant une organisation fluide de l'événement. Les visiteurs peuvent acheter leur pass festival dans les musées participant à l'intérieur de la municipalité.

