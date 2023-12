Un militant de Hong Kong se réfugie au Royaume-Uni en invoquant la "surveillance rigoureuse" exercée par la police de sécurité nationale à la suite de sa libération.

Dans un message publié sur Facebook, Tony Chung, 22 ans, a déclaré qu'il avait fait l'objet d'une "surveillance rigoureuse" de la part de la police de sécurité nationale après avoir été libéré de prison en juin, après avoir purgé une peine pour sécession en vertu d'une loi de sécurité très stricte. Il a également affirmé que les policiers avaient exploité sa mauvaise situation financière pour tenter de l'inciter à devenir un informateur rémunéré.

"Je craignais de sortir de chez moi, d'utiliser le téléphone en public et d'être à nouveau arrêté par des agents de la police de sécurité nationale dans la rue", a-t-il déclaré. "Chaque rencontre avec les agents de la police de sécurité nationale me remplissait d'effroi, craignant qu'ils ne m'accusent de mettre en danger la sécurité nationale et qu'ils ne me demandent de prouver mon innocence.

CNN a contacté le bureau de la sécurité, le département de la sécurité nationale et le département des services correctionnels de Hong Kong pour obtenir des commentaires sur les affirmations de M. Chung.

M. Chung a déclaré qu'il s'était rendu en Grande-Bretagne via le Japon après avoir obtenu l'autorisation de la police d'effectuer un voyage de Noël à Okinawa.

Il rejoint l'exode des militants qui ont fui depuis que Pékin a imposé une loi de sécurité nationale à Hong Kong il y a plus de trois ans, à la suite de près d'un an de manifestations en faveur de la démocratie qui ont secoué la ville.

Les détracteurs de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong - qui criminalise la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des puissances étrangères et prévoit une peine maximale d'emprisonnement à vie - affirment qu'elle a été utilisée pour écraser le mouvement d'opposition de la ville, remanier son système électoral, réduire au silence les médias qui s'expriment ouvertement et paralyser la société civile, autrefois très dynamique.

Le gouvernement de Hong Kong et les autorités chinoises ont toutefois rejeté à plusieurs reprises ces critiques et affirmé que la loi avait aidé la ville à "rétablir la stabilité" à la suite des manifestations de 2019.

Au début du mois, Agnes Chow, l'un des visages les plus connus du mouvement pro-démocratique, a révélé qu'elle s'était réfugiée au Canada et qu'elle ne reviendrait pas à Hong Kong pour respecter les conditions de sa mise en liberté sous caution, la police enquêtant sur les allégations selon lesquelles elle aurait mis en danger la sécurité nationale.

La police de Hong Kong a récemment placé des primes d' un million de HK$ (128 000 $) sur un certain nombre de militants pour la démocratie vivant en exil volontaire, une mesure condamnée par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Toutes les personnes recherchées vivent actuellement aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie, qui ont suspendu leurs traités d'extradition avec Hong Kong en raison des inquiétudes suscitées par la loi sur la sécurité.

Militant adolescent

Chung n'était qu'un adolescent lorsqu'il s'est engagé dans la politique.

En 2016, il a cofondé Studentlocalism, un groupe pro-indépendance, qui s'est dissous peu avant que Pékin n'impose la loi sur la sécurité nationale en 2020.

À l'époque, les partisans de l'indépendance vis-à-vis de la Chine constituaient une minorité très en marge du vaste mouvement démocratique de Hong Kong. Mais lors des manifestations démocratiques massives et parfois violentes qui ont fait rage pendant des mois en 2019, les appels à une plus grande autonomie, voire à l'indépendance, sont devenus plus fréquents, ce qui a alarmé Pékin.

L'année suivante, Pékin a imposé à Hong Kong sa nouvelle loi sur la sécurité nationale.

Quelques mois après l'entrée en vigueur de cette loi, M. Chung a été arrêté par la police de Hong Kong pour sécession en vertu de la loi sur la sécurité nationale, alors qu'il avait l'intention de demander l'asile au consulat des États-Unis.

En 2021, il a été condamné à 43 mois de prison pour avoir tenté de séparer la ville de la Chine et pour blanchiment d'argent.

Il a été libéré en juin et la police l'a placé sous surveillance pendant un an.

Mais M. Chung a affirmé que la police de sécurité nationale avait arbitrairement renforcé sa surveillance, demandant à le rencontrer toutes les deux à quatre semaines, l'interrogeant sur tous les détails de ses activités, y compris sur les personnes avec lesquelles il était en contact et sur le contenu de leurs conversations.

Il a déclaré que les autorités avaient également imposé des restrictions qui l'empêchaient de trouver des emplois temporaires. M. Chung a émis l'hypothèse que les autorités avaient eu vent de ses difficultés financières et avaient proposé de lui verser des honoraires d'informateur.

"Au cours des six derniers mois, alors qu'il n'avait aucun revenu provenant d'un quelconque travail, les agents de la police de sécurité nationale ont continué à me contraindre et à m'inciter à me joindre à eux", a déclaré M. Chung sur Facebook.

M. Chung a déclaré qu'en septembre, des agents de la police de sécurité nationale lui ont également proposé de l'emmener en voyage en Chine continentale. Il a déclaré qu'il craignait d'être extradé vers la Chine continentale et a décliné la proposition.

Avant de s'enfuir au Canada, la militante Chow a également affirmé que, pour récupérer son passeport, elle avait dû se rendre en août avec les autorités dans la ville de Shenzhen, en Chine continentale, juste de l'autre côté de la frontière avec Hong Kong.

Au début du mois, la police de Hong Kong a confirmé qu'elle avait restitué le passeport de Mme Chow pour lui permettre d'étudier à l'étranger et qu'elle avait prolongé la durée de sa liberté sous caution. Elle n'a pas abordé la question du voyage à Shenzhen.

