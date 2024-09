Un militant apparaît brusquement, les prisonniers fournissent des informations sur le front de bataille.

Pour maintenir un effectif constant, la Russie et l'Ukraine engagent des prisonniers pour des tâches de combat. Oleksandr, précédemment gardien de prison, commande maintenant la 59e Brigade. "Ils feront ce qu'il faut pour survivre", mentionne-t-il. Dans la vidéo, les soldats discutent de leur opération risquée.

15:38 Moscou : la stratégie russe pour chasser les troupes ukrainiennes de KurskLe ministère russe de la Défense a l'intention de repousser les forces ukrainiennes de la région frontalière russe de Kursk, selon le Kremlin. L'agence de presse TASS révèle, citant le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov : "Bien sûr, l'armée a toutes les stratégies nécessaires, mais je ne pense pas que nous puissions les rendre publiques", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé l'expulsion des troupes ukrainiennes du territoire russe. Les forces ukrainiennes ont lancé une offensive de grande envergure sur Kursk le 6 août, de vastes régions sont maintenant sous le contrôle ukrainien.**

15:13 Riga renforce les mesures de sécurité frontalière jusqu'à la fin de l'annéeLa Lituanie prolongera les mesures de sécurité renforcées à sa frontière avec la Biélorussie jusqu'à la fin de l'année en raison de préoccupations pour la sécurité. La décision a été prise par les autorités de ce pays membre de l'UE et de l'OTAN à Riga. Cette prolongation est justifiée par le nombre persistant de passages illégaux de frontières. La prolongation de la directive spéciale, initialement prévue pour expirer en septembre, tient également compte du danger croissant posé par le conflit de la Russie contre l'Ukraine, dirigé par le régime autoritaire de Minsk.**

14:47 L'Ukraine accroît considérablement la production d'armesL'Ukraine a considérablement augmenté sa production d'armes cette année, selon des statistiques officielles. "En huit mois de 2024, nous avons doublé notre production d'armes par rapport à 2023", a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal à Kyiv. L'Ukraine vise à développer plus d'un million de drones d'ici la fin de l'année. "Nous progressons. La production de drones augmente", a déclaré Shmyhal.**

14:23 Un analyste militaire salue le "coup habile" du chancelier allemand ScholzLe chancelier allemand Olaf Scholz propose de négocier la paix avec la Russie. Cette proposition rencontre une critique substantielle de certains cercles politiques. Cependant, l'analyste militaire Ralph Thiele est d'accord avec la proposition du chancelier et appelle à une action rapide. Suite à l'offensive de Kursk, l'Ukraine fait face à une possible brèche dans ses défenses.**

13:52 L'Institut Kiel pour la politique économique mondiale met en garde : le budget de la défense est "hopelessly insufficient"Le budget de la défense de l'Allemagne est "hopelessly insufficient" face à la menace que représente la Russie, selon les chercheurs de l'Institut Kiel pour la politique économique mondiale. "En dépit du changement de paradigme dans le discours, l'écart entre les capacités militaires de l'Allemagne et de la Russie se creuse davantage", explique l'institut. Les chercheurs préconisent un budget de la défense permanent d'au moins 100 milliards d'euros. "La Russie est en train de devenir une préoccupation pour la sécurité de plus en plus importante pour l'OTAN. En même temps, nous avançons à un rythme de tortue pour la construction de la dissuasion nécessaire", déclare l'auteur de l'étude Guntram Wolff.**

12:25 "Une diversité frappante" entre Poutine et LavrovL'Ukraine demande à l'UE et aux États-Unis d'autoriser l'utilisation d'armes sur le territoire russe. Maintenant, les Pays-Bas accordent leur approbation, y compris les avions de chasse promis.**

12:59 La Russie affirme avoir capturé quatre villes supplémentaires dans le DonetskL'armée russe affirme avoir saisi quatre villes de plus dans la région orientale ukrainienne de Donetsk. Le groupe des forces du Sud a acquis Krasnohoriwka et Hryhoriwka, le groupe de l'Est Wodiane, et le groupe central Halyzynivka, selon le ministère russe de la Défense. Ces allégations ne peuvent pas être indépendamment confirmées. Les observateurs militaires ukrainiens ont identifié trois des villes touchées, à l'exception de Hryhoriwka, comme occupées. L'Ukraine fait face à une pression importante sur le front est.**

12:20 Moscou ne reconnaît qu'un seul interlocuteur de négociationUne conférence de paix sans la Russie a eu lieu en Suisse en juin. Maintenant, le chancelier allemand Olaf Scholz exprime sa volonté de dialoguer avec le président russe Vladimir Poutine. Mais quelle est la réponse du Kremlin ? Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov affiche des initiatives diplomatiques, mais pas avec l'Europe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz.**

11:50 Kyiv : la Russie utilise de plus en plus d'armes chimiquesLes officiels ukrainiens alertent que les troupes russes en Ukraine utilisent de plus en plus d'armes chimiques. Le commandement des forces armées ukrainiennes écrit sur Facebook que les forces russes ont utilisé des munitions avec des produits chimiques dangereux et des agents chimiques 447 fois en août seul, et 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Le commandement des forces armées ukrainiennes déclare également que les troupes du Kremlin livrent des munitions avec des agents chimiques interdits et utilisent des composés chimiques non identifiés. Il déclare également : "La Russie enfreint les règles de la guerre et ignore les normes et engagements de la Convention sur l'interdiction du développement, de la production, de l'accumulation et de l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction."

10:27 Transformation d'une icône respectée : le commissaire aux droits de l'enfant de Poutine épouse un milliardaireMaria Lwowa-Belowa, considérée depuis 2003 comme l'incarnation de la femme russe, était mariée à un prêtre orthodoxe. Ensemble, ils ont promu des valeurs conservatrices, la foi chrétienne et leur expérience d'élever de nombreux enfants via les médias de propagande. Elle avait également été inculpée par la Cour pénale internationale en 2023 aux côtés du leader du Kremlin, Vladimir Poutine, pour le déportation illégale d'enfants d'Ukraine. Cependant, selon le portail indépendant Verstka, il semble que son attachement à la tradition et particulièrement à son mari prêtre n'était pas aussi inébranlable qu'on le croyait previously. Ce week-end, elle aurait épousé l'oligarque Konstantin Malofeew, avec qui elle était en couple depuis un certain temps. Malofeew, fondateur de la chaîne de télévision chrétienne Tsargrad TV liée au Kremlin, est également un fervent défenseur de la monarchie et de la guerre russe.

09:59 Moscou cible d'une salve de attaques ukrainiennesUne femme est morte suite à une attaque de drone ukrainien sur Moscou, comme l'a confirmé le gouverneur de la région. Des vidéos montrent des explosions dans des zones résidentielles. Les sources russes rapportent également que 144 drones ont été neutralisés.

09:32 La Russie organise des opérations navales 'Ocean-2024'La marine russe lance des exercices stratégiques baptisés "Ocean-2024", impliquant plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnels de différentes unités navales dans divers cours d'eau du plus grand pays du monde en termes de superficie. Ces manœuvres auront lieu dans les mers du Pacifique, de l'Arctique, de la Baltique, de la Caspienne et en Méditerranée, où la Russie dispose d'une base dans la ville portuaire syrienne de Tartus.

09:10 Incendie sur une pipeline pétrolière en Russie, deux mortsUn incendie a ravagé une pipeline pétrolière dans la région russe d'Orenbourg, entraînant la mort de deux personnes, selon les rapports de l'agence de presse TASS. Une enquête sur les causes de l'incident est en cours. Il est inconnu quand l'incident a commencé. Des spéculations à ce sujet ont circulé sur certains canaux Telegram russes lundi.

08:43 La Russie refuse de négocier avec l'UkraineLa Russie ne négociera pas avec l'Ukraine tant que ses troupes ne se retireront pas des territoires russes, selon l'agence de presse TASS, citant le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Peskov, avait également rejeté les négociations.

08:14 Les opérations de l'aéroport de Moscou reprennentLes vols aux aéroports de Moscou Domodedovo, Sheremetyevo et Vnukovo ont repris, selon l'autorité aéronautique russe Rosaviatsiya. Les vols avaient été temporairement suspendus en raison des attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou.

07:43 Les conditions pour la participation de la Russie à une conférence de paix exigées par ScholzLe chancelier allemand Olaf Scholz fixe les conditions pour la participation de la Russie à une éventuelle conférence de paix sur l'Ukraine. Il a souligné l'importance de fournir une aide militaire nécessaire à l'Ukraine contre l'agresseur russe et d'explorer les possibilités de sortie de la situation de guerre lors d'un événement de l'SPD lundi soir. Il encourage l'Ukraine, comme la direction ukrainienne, à considérer une autre conférence de paix avec la participation russe, mais seulement si elles cessent leurs attaques. "Les négociations sont impossibles si celui qui doit y participer continue de dire 'Je vais continuer à attaquer'", a déclaré Scholz, faisant référence au président russe Vladimir Poutine (qui a même exprimé le désir d'un territoire supplémentaire ukrainien pour une résolution pacifique). "Je crois en ce qui est toujours crucial en politique : la clarté, la cohérence et le caractère. C'est ce qui est nécessaire pour assurer la paix et la sécurité en Europe", a affirmé Scholz.

07:18 Remous : Fico accuse l'armée ukrainienne de fascismeL'Ukraine trouve les accusations du Premier ministre slovaque pro-russe Robert Fico déconcertantes. Selon Reuters, il a exhorté Kyiv à purger son armée du "fascisme". En réponse, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré : "Les soldats ukrainiens défendent leur famille, leur foyer et leur terre, ainsi que toute l'Europe et le monde libre contre les envahisseurs russes marqués de la lettre 'Z' - un symbole de l'esthétique fasciste de la Russie moderne". Le ministère ajoute que le peuple ukrainien a subi "des millions de pertes" dans la lutte contre le nazisme au cours du XXe siècle. L'allégation de "fascisme" de Fico reflète la propagande russe qualifiant la direction ukrainienne de nazis. Bien que les partis d'extrême droite n'aient remporté que 2,4 % des élections ukrainiennes de 2019, l'historien Timothy Snyder perçoit clairement des traits fascistes dans le système de Putin.

06:25 Greenpeace examine les violations environnementales de la Russie à KyivGreenpeace établit un nouveau bureau à Kyiv. L'objectif est d'accélérer les projets de reconstruction en Ukraine et d'examiner et d'enregistrer les violations environnementales résultant de l'invasion russe, déclare le groupe de défense de l'environnement. L'organisation collabore déjà avec des groupes environnementaux locaux dans ce but. "Notre objectif est d'aider l'Ukraine à reconstruire les infrastructures sociales de manière éco-responsable en utilisant l'énergie propre du soleil et du vent", a déclaré la directrice du nouveau bureau, Natalia Hosak. Greenpeace met régulièrement en évidence les dommages environnementaux en Ukraine causés par l'invasion russe. Entre autres choses, l'organisation surveille la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe.

06:02 Rapport sur la mort d'un enfant dans la région de Moscou suite à une attaque de drone ukrainien Suite à une attaque de drone ukrainien dans la région de Moscou, les sources russes affirment qu'un enfant a péri. Le gouverneur régional Andrei Vorobyov a annoncé sur Telegram que 14 drones ukrainiens avaient été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a déclenché un incendie, que les pompiers sont en train d'éteindre. Vorobyov a également rapporté : "Malheureusement, un enfant de neuf ans a perdu la vie." La chute d'un autre drone dans la région de la capitale aurait blessé quelqu'un lorsque les débris ont touché un immeuble d'appartements. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a initialement rapporté que 11 drones avaient été interceptés près de la capitale russe.

05:31 La défense aérienne ukrainienne repousse une attaque de drones russes sur Kyiv Les unités de défense aérienne ukrainiennes ont repoussé une attaque de drones russes sur Kyiv, a rapporté l'administration militaire de la capitale via Telegram.

04:36 Des débris de drone abattu par la défense aérienne russe tombent sur un complexe énergétique à Tula Des débris de drone abattu par la défense aérienne russe au-dessus de la région de Tula ont touché un complexe énergétique, selon l'agence de presse russe TASS. "Il n'y a pas eu de victimes", a déclaré TASS en citant les autorités de Tula. Le processus opérationnel et l'approvisionnement en ressources pour les consommateurs n'ont pas été perturbés, et la situation est sous contrôle.

03:29 Des drones ukrainiens frappent Moscou, les services d'urgence interviennent Suite à l'interception de deux drones ukrainiens au-dessus du district de Domodedovo à Moscou, les services d'urgence ont été envoyés sur les lieux, comme l'a rapporté le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Il n'y a pas eu de communiqué sur d'éventuels dommages ou pertes humaines. Le district de Domodedovo, situé à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, abrite l'un des plus grands aéroports de Moscou.

02:17 La défense aérienne russe détruit un drone en route pour Moscou Les unités de défense aérienne russes ont prétendument intercepté un drone en route pour Moscou, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. "Les rapports préliminaires suggèrent qu'il n'y a pas de dommages ou de blessures là où les débris sont tombés", a annoncé Sobyanin sur Telegram. Aucun communiqué n'a été publié par les autorités ukrainiennes.

00:12 Éloges de Zelensky pour le nouveau paquet d'aide suédois Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié la Suède pour un paquet d'aide à la défense d'une valeur de 445 millions de dollars. "Cette aide substantielle, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des armes anti-char et des contributions financières pour répondre aux besoins pressants de l'Ukraine, renforcera nos capacités de défense", a déclaré Zelensky sur X. Selon les sources suédoises, le paquet comprend également des pièces de rechange pour les avions de combat Gripen en vue de futures possibles livraisons de ces appareils.

22:17 Le ministère qualifie la Russie de "plus grand ennemi de la paix" près de la frontière orientale de l'OTAN Suite aux violations de drones russes en Latvia et en Roumanie, le ministère des Affaires étrangères qualifie la Russie sous la présidence de Vladimir Putin de "plus grand danger pour la paix et la sécurité". "Malheureusement, la Russie de Putin est actuellement la plus grande menace pour la paix et la sécurité directement sur la frontière orientale de l'OTAN", souligne le ministère sur X. "Cette situation regrettable a été soulignée à nouveau, notamment dans les récents incidents de drones en Roumanie et en Latvia." Le ministère réaffirme son partenariat avec ses homologues de l'alliance à la lumière des drones. Au cours du week-end, les membres de l'OTAN et de l'UE Latvia et Roumanie ont each rapporté une incursion de drone russe dans leur territoire.

21:42 Les États-Unis incertains des allégations de fournitures de missiles iraniens à la Russie Le gouvernement américain ne peut pas corroborer les allégations selon lesquelles l'Iran aurait fourni des missiles balistiques à la Russie, selon John Kirby, le porte-parole de la sécurité nationale du gouvernement américain.

21:28 Zelensky plaide pour la mise en œuvre rapide des accords d'aide Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé pour la mise en œuvre rapide des accords d'aide avec l'Occident. "Le cours de la guerre dépend directement de l'efficacité de la logistique dans l'approvisionnement et de la mise en œuvre complète des promesses des partenaires", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. Les armes et l'équipement doivent être livrés à temps pour être efficaces. "Ce qui est nécessaire en septembre doit être livré à nos troupes en septembre."

**20:52 Un politique russe de l'opposition met en garde contre l'offre d'une stratégie de sortie à

Lire aussi: