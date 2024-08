- Un ménage sur neuf a payé pour son logement

Des dizaines de milliers de bénéficiaires du revenu de citoyenneté payent des frais supplémentaires pour le loyer et le chauffage car leur logement n'est pas considéré comme adéquat. Selon les informations fournies par le gouvernement fédéral en réponse à une question de la gauche au Bundestag, cela a concerné l'an dernier environ un ménage sur neuf percevant le revenu de citoyenneté. En moyenne, ils ont dû débourser 103 euros de leur poche chaque mois.

En principe, les frais de logement, c'est-à-dire le loyer et le chauffage, devraient être pris en charge par l'État pour les bénéficiaires du revenu de citoyenneté, mais uniquement si ils sont considérés comme adéquats. Pour cela, le loyer et la taille du logement ne doivent pas dépasser certaines limites définies régionalement. Les personnes vivant dans un logement trop grand sont encouragées à déménager ou, par exemple, à sous-louer une chambre.

Les associations sociales critiquent depuis longtemps le fait que de nombreuses limites de loyer sont irréalistes. Souvent, les personnes concernées n'ont pas la possibilité de trouver un appartement moins cher. Ils doivent payer des sommes de plus en plus élevées - et l'argent manque alors pour la nourriture, les vêtements et l'éducation. "Celles et ceux qui parviennent à obtenir un logement en ville avec le revenu de citoyenneté doivent payer plus et se serrer la ceinture", a déclaré la députée de la gauche Caren Lay à l'agence de presse allemande.

Selon le ministère fédéral du Travail, presque 320 000 ménages percevant le revenu de citoyenneté n'ont pas reçu l'intégralité de la prise en charge de leurs frais de logement l'an dernier. Ils ont dû payer en moyenne environ 111 euros de leur poche pour le loyer - plus d'un cinquième des frais. Ceux qui ont dû payer plus pour le chauffage ont dû débourser environ 55 euros de leur poche par mois. Les ménages avec des enfants ont dû payer le plus - en moyenne environ 124 euros par mois.

Les paiements supplémentaires les plus élevés ont été enregistrés à Berlin. Les bénéficiaires du revenu de citoyenneté y ont dû payer en moyenne presque 160 euros de leur poche chaque mois et ont été laissés avec plus d'un cinquième de leurs frais de logement.

Malgré l'introduction d'une période de grâce, l'écart des frais de logement s'est à nouveau élargi l'an dernier, a déploré la députée de la gauche Heidi Reichinnek. Depuis l'introduction du revenu de citoyenneté, le loyer froid des nouveaux bénéficiaires n'est pas vérifié pour son adéquation pendant un an, mais est toujours intégralement pris en charge.

Les bénéficiaires à long terme, notamment de nombreux parents solos, aidants et bénéficiaires complémentaires, sont laissés à eux-mêmes, a déclaré Reichinnek. "Ils doivent encore combler le manque à partir du taux de base, qui est censé être destiné à la nourriture et aux vêtements. Je trouve cela intolérable." Les limites de coût devraient être augmentées pour que

