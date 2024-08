- Un mémorial nazi à la Forêt-de-dessous pour étendre l'œuvre éducative

Le nouveau directeur du Site Memorial** de la Marche de la Mort dans la forêt de Belower, Friederike Gehrmann, vise à étendre le travail éducatif de l'institution. Le site memorial, situé près de Wittstock/Dosse à la frontière avec le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, commémore les marches de la mort des prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen en avril 1945.

Gehrmann prévoit de renforcer les contacts avec les écoles, d'autres institutions éducatives et les initiatives de la société civile. La historienne de 33 ans a pris la tête de la branche du site memorial de Sachsenhausen le 1er août. "À long terme, nous voulons rendre le travail éducatif du site memorial plus visible numériquement pour atteindre les groupes cibles qui ne peuvent pas nous rendre visite en personne", a déclaré Gehrmann.

Site Memorial avec des Traces et des Reliques de l'Ancien Camp Forestier

"Les marches de la mort des camps de concentration lors des derniers jours et semaines du régime nazi sont un exemple de la fanatisme de l'idéologie nazie à une époque où la guerre était déjà perdue. Elles montrent où peut mener la haine et le radicalisme dans le pire des cas." Le site memorial dans le district de l'Ostprignitz-Ruppin comprend une zone forestière historique avec de nombreuses traces et reliques de l'ancien camp forestier et une exposition en plein air sur l'histoire de la marche de la mort.

En avril 1945, la SS a forcé plus de 30 000 prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen à marcher à pied vers le nord-ouest. Des centaines sont morts en chemin ou ont été abattus par la SS. Près de 16 000 prisonniers ont été réunis dans la seule forêt de Belower. Ils ont cherché refuge dans des abris auto-construits et des trous dans la terre et ont essayé de satisfaire leur faim avec des herbes, des racines et de l'écorce. Beaucoup ont réussi à survivre jusqu'à la libération par l'Armée soviétique au début du mois de mai. Aujourd'hui, on peut voir des hêtres avec des inscriptions sur le site memorial, et des pins avec l'écorce pelée sont le témoin de la grande détresse.

"Le petit site memorial de la forêt de Belower est un point d'ancrage important pour la prise de conscience historique critique et l'engagement en faveur des droits de l'homme, de la diversité et de la démocratie dans les régions rurales du Brandebourg et les régions adjacentes du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale", a déclaré Axel Drecoll, directeur de la Fondation des monuments du Brandebourg. "C'est pourquoi nous voulons étendre le travail éducatif historique et politique à cet endroit et renforcer le réseau du site memorial dans la région, surtout face aux attaques croissantes contre la culture de la mémoire et la propagation des mensonges historiques."

