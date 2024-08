- Un membre présumé du PKK arrêté à Francfort

La police allemande a arrêté un individu suspecté d'appartenir au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) interdit à l'aéroport de Francfort. Selon les autorités de Karlsruhe, cet individu était en détention en Italie depuis mi-juin, suite à un mandat d'arrêt européen. Il a ensuite été transféré en Allemagne, accusé d'être membre d'une organisation terroriste étrangère.

Cet individu de nationalité turque est soupçonné d'avoir été membre à temps plein du PKK de janvier 2014 à juillet 2015, selon les informations supplémentaires fournies par la police allemande. À ce titre, il aurait assumé les responsabilités de leadership standard d'un chef de secteur, notamment en organisant des événements et des réunions de propagande, en donnant des ordres et en supervisant l'exécution des tâches assignées aux cadets et activistes subordonnés.

L'individu a été arrêté par la police allemande à son arrivée à l'aéroport de Francfort un vendredi. Il a ensuite été présenté devant un juge de la Cour fédérale de justice le samedi, qui a délivré le mandat d'arrêt. L'individu est maintenant détenu.

La police allemande considère le PKK comme une organisation terroriste étrangère responsable de nombreux attentats à la bombe et attaques en Turquie. Le PKK est interdit d'opérer en Allemagne depuis 1993.

