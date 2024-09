- Un membre de l'équipe partage des informations sur les derniers moments du Bayésien.

Environ deux semaines après le tragique naufrage du yacht de luxe "Bayesian", un membre d'équipage a partagé son compte-rendu de cette nuit terrible. Selon l'agence de presse italienne "Ansa", le matelot Matthew Griffiths aurait alerté le capitaine lorsque le vent a atteint 20 nœuds. Suite à l'ordre du capitaine, tout le monde a été réveillé. Griffiths était parmi les 22 personnes à bord du yacht qui a sombré dans les profondeurs de l'océan à peine quelques centaines de mètres du port sicilien de Porticello le 19 août. Malheureusement, sept vies ont été perdues dans cette catastrophe, dont le propriétaire riche du yacht, Mike Lynch, et sa fille de 18 ans.

Griffiths, qui était de service lors de l'incident, a raconté son histoire à "Ansa" : "Le navire a penché, et nous avons été projetés à l'eau. Nous avons réussi à refaire surface et avons tenté de sauver autant de personnes que possible." Le capitaine James Cutfield du "Bayesian" a démontré un courage extraordinaire pendant cette épreuve. "Nous nous accrochions aux côtés (du bateau). Nous avons sauvé ceux que nous avons pu." Cutfield a réussi à sauver une jeune fille et sa mère. Les autorités italiennes enquêtent actuellement sur Cutfield, Griffiths et l'ingénieur Tim Parker Eaton.

Le capitaine du "Bayesian" reste silencieux

Le capitaine Cutfield a exercé son droit de garder le silence lors de son audition par le procureur public la semaine dernière, selon son équipe juridique. Ils ont déclaré qu'il était "épuisé" et avait besoin de plus de temps pour préparer sa défense.

Malgré les témoignages des survivants mettant en avant le courage de Cutfield, les circonstances du naufrage restent mystérieuses. Les experts maritimes estiment qu'un navire comme le "Bayesian", construit par le prestigieux constructeur italien "Perini Navi", aurait dû résister à la tempête. Au moins, il n'aurait pas dû couler aussi rapidement qu'il en a eu l'air.

Les procureurs publics de Termini Imerese, près de Palerme, ont révélé que leurs enquêtes prendront du temps, car la récupération des débris est toujours en cours. On estime que la récupération du navire coûtera au moins 17 millions d'euros.

Après la tragédie, il a été révélé que Mike Lynch, le riche propriétaire du yacht de luxe "Bayesian" qui a coulé, avait prévu de vendre le navire et d'acheter un yacht de luxe plus grand et plus somptueux.

Compte tenu des résultats de l'enquête, il y a eu des appels pour des réglementations de sécurité plus strictes pour les yachts de luxe, citant le "Bayesian" comme un rappel poignant des dangers potentiels associés à ces navires.

