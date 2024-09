- Un membre de l'équipe discute des derniers moments à bord du Bayésien.

Environ deux semaines après le chavirement du luxueux yacht "Bayesian", un membre d'équipage a partagé son compte-rendu de la nuit fatidique. Selon l'agence de presse italienne "Ansa", le membre d'équipage Matthew Griffiths a déclaré : "Je suis allé réveiller le capitaine lorsque le vent a atteint vingt nœuds." Une fois réveillé, le capitaine a ordonné à tout le monde de se réveiller. Griffiths était parmi les 22 personnes à bord du yacht de luxe qui a coulé à peine à quelques centaines de mètres du port de Porticello en Sicile le 19 août. Malheureusement, sept vies ont été perdues dans cette tragédie, y compris le propriétaire riche du yacht, Mike Lynch, et sa fille de 18 ans.

Griffiths, qui était de service pendant l'incident, a communiqué avec "Ansa" : "Le navire a penché et nous avons été jetés à l'eau. Ensuite, nous avons réussi à refaire surface et avons tenté de sauver autant de personnes que possible." Le capitaine James Cutfield du "Bayesian" a fait preuve d'un courage remarquable pendant ces moments difficiles. "Nous nous accrochions aux côtés (du bateau). Nous avons sauvé autant de personnes que possible." Cutfield a réussi à secourir une jeune fille et sa mère. Les autorités italiennes examinent maintenant à la fois Cutfield et Griffiths, le procureur de l'État menant également une enquête sur l'ingénieur Tim Parker Eaton.

Le capitaine du yacht de luxe "Bayesian" reste silencieux

Selon ses représentants légaux, le capitaine Cutfield a exercé son droit au silence lorsqu'il a été confronté au procureur de l'État récemment. Ils ont indiqué qu'il était "épuisé" et avait besoin de plus de temps pour préparer sa défense.

Malgré les témoignages des survivants qui soutiennent les actions héroïques de Cutfield, les raisons du chavirement restent enveloppées de mystère. Les experts maritimes estiment qu'un navire du calibre du "Bayesian", construit par le renommé italien "Perini Navi", aurait dû être capable de résister à une telle tempête. Cependant, il ne devrait pas avoir sombré aussi rapidement qu'il semble l'avoir fait.

Les enquêteurs de Termini Imerese, près de Palerme, ont déclaré que leur enquête prendrait du temps, car l'épave doit encore être récupérée. La récupération du navire est estimée à un minimum de 17 millions d'euros.



