Un médecin est accusé de la mort de Matthew Perry. Il admet avoir conspiré pour lui donner de la kétamine.

Selon l'accord, Chavez a avoué avoir collaboré avec d'autres personnes pour administrer de la kétamine à Perry. Malheureusement, Perry est décédé en octobre 2023 en raison de "conséquences graves" de l'anesthésique et de la noyade subséquente, selon le rapport d'autopsie du médecin légiste du comté de Los Angeles. Il avait 54 ans.

During a court session on Wednesday, Chavez accepted the prosecutors' plea deal. His sentencing is set for April 2, 2025. Chavez could spend up to ten years behind bars, as per the maximum penalty detailed in the plea agreement.

CNN has made inquiries to Chavez's legal representative and the US Attorney's Office for a comment.

At a previous court session, Chavez acknowledged the accusations and relinquished his right to a grand jury indictment.

Chavez est accusé d'avoir fourni au Dr. Salvador Plasencia, également impliqué dans la mort de Perry et qui a précédemment nié toute responsabilité, la kétamine administrée à Perry par une prescription frauduleuse, selon des documents judiciaires.

Plasencia et Chavez font partie d'un groupe de cinq individus qui ont été impliqués dans la mort de Perry. De plus, l'assistant personnel de Perry, Kenneth Iwamasa, et un ami de Perry, Erik Fleming, ont également été inculpés. Les quatre ont été utiles à l'accusation.

Fleming, qui a admis un chef d'accusation de conspiration pour dispenser de la kétamine et un chef d'accusation de dispensation de kétamine entraînant la mort, et Iwamasa, qui a confessé un chef d'accusation de conspiration pour dispenser de la kétamine entraînant la mort, ont des dates de sentence à venir.

Jasveen Sangha – que les autorités affirment avoir exploité un "empire de vente de drogue" dans sa maison – et Plasencia ont plaidé non coupables à leurs "diverses allégations" qui comprennent notamment la falsification de dossiers médicaux et la conspiration pour distribuer, entre autres.

Sangha et Plasencia sont prévus pour comparaître ensemble devant la justice, selon les procureurs. Le procès est prévu pour commencer le 4 mars 2025, et une audience préliminaire est prévue pour le 19 février.

Chavez a obtenu son diplôme de médecin en 2004 de l'École de médecine David Geffen de l'UCLA, selon son site Web qui promeut des services de santé sur mesure.

Il a renoncé à son permis de médecin conformément à l'accord de plaidoyer, comme l'a précédemment déclaré son avocat Matthew Binninger.

