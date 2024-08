Un médecin en soins palliatifs aurait tué quatre patients à Berlin.

Le suspect de 39 ans est soupçonné d'avoir commis ces actes dans les quartiers de Neukölln et Plänterwald, selon les enquêteurs. Il est suspecté d'avoir tué les patients dans leurs domiciles entre le 11 juin et le 24 juillet en utilisant une méthode inconnue, avant de mettre le feu aux lieux. Il est poursuivi pour homicide dans quatre cas, un chef d'incendie criminel aggravé et trois tentatives d'incendie criminel aggravé.

Les femmes décédées étaient âgées de 72 à 94 ans. Une femme de 87 ans a été ranimée par les pompiers sur les lieux mais est décédée plus tard à l'hôpital.

L'enquête est dirigée par les autorités, avec le parquet supervisant l'enquête en raison de la gravité des chefs d'accusation. Suite à cet incident, les mesures de sécurité publique ont été renforcées dans les quartiers touchés de Neukölln et Plänterwald.

