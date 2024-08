Un médecin du Michigan est accusé d'enregistrer et de maltraiter un large éventail de victimes, y compris des mineurs.

Professionnel de la santé confronté à de multiples chefs d'accusation, déclare le shérif lors d'une conférence de presse

Le Dr Oumair Aejaz fait actuellement face à des chefs d'accusation d'avoir engagé des activités sexuellement abusives envers des mineurs, capturé des images non vêtues à plusieurs reprises et utilisé un ordinateur pour commettre des actes criminels, selon ce qu'a déclaré le shérif du comté d'Oakland, Michael Bouchard, lors d'une conférence de presse un mardi.

"Cet individu pourrait potentiellement être l'un des plus répugnants que j'ai jamais rencontrés", a déclaré Bouchard lors de la conférence. "Car il n'y a pas de classification spécifique. Ce n'est pas limité aux enfants, ni aux femmes, ni aux hommes. La victimisation va d'un enfant de 2 ans à une femme adulte. La portée de la victimisation est si large, et la perversion si profonde, que nous commençons à peine à comprendre."

Les principales preuves de ces chefs d'accusation proviennent d'un incident survenu dans une école de natation Goldfish en août 2023. Des vidéos liées à cet incident ont été découvertes sur des appareils précédemment saisis chez Aejaz, ont rapporté les autorités.

"Les chefs d'accusation actuels découlent des incidents que nous avons identifiés jusqu'à présent dans le comté d'Oakland et impliquent quatre victimes distinctes", a déclaré la procureure du comté d'Oakland, Karen D. McDonald, lors de la conférence de presse. "Les cas actuellement portés en accusation ont des liens avec l'école de natation et impliquent un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans et deux femmes adultes."

McDonald a précisé par la suite que le chef d'accusation d'activités sexuellement abusives concernait des matériaux découverts sur l'appareil d'Aejaz, plutôt que l'incident à l'école de natation.

Les rapports indiquent que, outre les accusations criminelles actuelles, le bureau du shérif a formulé d'autres accusations dans un communiqué de presse, affirmant qu'Aejaz, 40 ans, avait utilisé des caméras cachées pour enregistrer des enfants aussi jeunes que 2 ans et des femmes de différents âges dans des chambres d'hôpital, des vestiaires, des placards, des salles de bain et des chambres à coucher auxquelles il avait accès depuis au moins six ans.

Aejaz est également accusé d'avoir enregistré des rencontres sexuelles avec plusieurs patients de l'hôpital qui étaient soit inconscients soit endormis, ou d'avoir filmé des proches dans la salle de bain ou en train de se changer, selon le communiqué de presse du bureau du shérif.

CNN a tenté d'obtenir un commentaire de l'avocat d'Aejaz.

Plus tôt dans le mois, la femme d'Aejaz a remis des informations et des matériaux au bureau du shérif qui semblaient préoccupants. Les dossiers judiciaires du comté d'Oakland montrent qu'Aejaz a obtenu une ordonnance restrictive contre son mari et a demandé la garde exclusive de leur maison et de leurs enfants après avoir déposé une demande de divorce en juin.

Les autorités ont immédiatement exécuté des mandats de perquisition et saisi six ordinateurs, quatre téléphones portables et 15 dispositifs de stockage externes - un d'entre eux contenant 13 000 vidéos, a rapporté le shérif. Aejaz a été arrêté par des détectives lors de l'exécution du mandat de perquisition à son domicile le 8 août, un jour après que sa femme a soumis un tuyau.

Selon le shérif, certaines des images capturées par Aejaz provenaient de l'intérieur de sa propre maison, qu'il partageait avec sa femme et ses deux jeunes fils.

Aejaz a été placé en détention le 13 août au tribunal de district de Rochester Hills et est actuellement détenu dans la prison du comté d'Oakland contre une caution de 2 millions de dollars, a déclaré Bouchard. Citoyen de l'Inde, Aejaz travaillait aux États-Unis avec un visa, a mentionné le shérif. Le prochain audience d'Aejaz est prévue pour le 26 août.

"Ce sont simplement les chefs d'accusation que nous avons portés pour l'instant, qui concernent les victimes que nous pouvons identifier", a ajouté McDonald, notant que les autorités s'attendent à trouver plus de victimes parmi les milliers d'images sur les appareils.

"Ce que nous savons de la police, c'est que ce n'était pas une situation où des caméras étaient attachées ou cachées dans l'installation Goldfish, mais plutôt des enregistrements étaient faits à l'aide d'équipements d'enregistrement cachés sur la personne ou les biens que le suspect apportait et sortait de l'installation pour les leçons de natation", a déclaré Goldfish Swim School dans un communiqué de presse.

"La police a effectué une fouille approfondie de notre installation pour s'assurer qu'il n'y a pas de caméras cachées ou fixées, et nous donnons la priorité à la sécurité et à la confidentialité de nos membres, du personnel et des invités en effectuant des contrôles d'installation continus, comme nous l'avons toujours fait."

Aejaz avait des privilèges à l'hôpital Henry Ford Macomb à Clinton Township et à l'hôpital Ascension Genesys à Grand Blanc Township; cependant, il n'était pas employé de l'un ou l'autre de ces établissements, selon le communiqué de presse du bureau du shérif. During the press conference, Bouchard urged any additional medical facilities where Aejaz had licensure or was practicing to contact the sheriff's office.

"We are distressed by these allegations and take them very seriously. This individual has never been an employee of Henry Ford Health, but had privileges at various area hospitals, including Henry Ford Macomb Hospital. The safety of our patients and team members is our top concern, and we've taken immediate action to prevent him from practicing within our health system," Henry Ford Health stated in a press release.

CNN has also contacted Ascension for comment.

The sheriff estimated that it would take around six months to complete a comprehensive forensic examination of the confiscated materials, with the investigation into Aejaz likely to extend beyond local municipalities to include "other states or countries".

"Violating children in secure spaces such as changing areas amid a fun swim or sexually violating women recuperating from medical procedures due to sedation demonstrates his depravity knows no bounds. It is my fervent hope that at the end of this case, he is held fully accountable behind bars," Bouchard concluded.

