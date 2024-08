Un médecin de Berlin est accusé d'avoir tué quatre patients.

À Berlin, un médecin palliatif pourrait avoir tué plusieurs femmes sous sa responsabilité. Selon le parquet, il y a quatre victimes âgées de 72 à 94 ans. L'homme aurait tenté de dissimuler ses actes en mettant le feu.

Un médecin palliatif de 39 ans a été arrêté à Berlin pour soupçon de meurtre dans quatre cas. Selon la police, l'homme a été placé en détention depuis mardi. Il est soupçonné d'avoir travaillé pour un service de soins et d'avoir tenté de dissimuler ses actes en mettant le feu.

Le parquet suspecte que, entre le 11 juin et le 24 juillet, l'homme a tué quatre patients, qui étaient pris en charge par le service, dans leurs domiciles. Il aurait ensuite mis le feu aux appartements pour dissimuler ses actes.

Les victimes présumées sont quatre femmes âgées de 72 à 94 ans. Dans trois cas, l'homme a réussi à mettre le feu après le meurtre. Dans le cas d'une femme de 87 ans, que le suspect est censé avoir tuée le 11 juin, les secours ont pu la ranimer Initially. Elle est décédée plus tard à l'hôpital.

Le 8 juillet, il est censé avoir tué une femme de 76 ans dans son appartement à Berlin-Neukölln. Dans ce cas, la tentative de mettre le feu a échoué. L'homme aurait ensuite informé les proches de la femme, prétendant qu'il se trouvait dehors et qu'elle ne répondait pas à ses appels. Les deux autres victimes, une femme de 72 ans et une femme de 94 ans, habitaient également à Neukölln et dans le quartier de Berlin-Plänterwald.

L'arrestation du suspect a suscité des appels à la justice, car la communauté est confrontée aux allégations de ses crimes présumés contre des femmes âgées vulnérables. S'il est reconnu coupable, l'homme pourrait faire face à des conséquences importantes, notamment une peine de prison longue et des réparations aux familles des victimes.

