Caden Tellier a été transporté dans un hôpital dans un état grave suite à une blessure à la tête pendant le match de l'Académie Morgan contre l'Académie du Sud, comme l'ont révélé les officiels vendredi soir. Malheureusement, ils ont annoncé son décès le lendemain.

Selon notre affilié CNN, WSFA, Tellier n'avait que 16 ans. Des informations du directeur exécutif de l'Association des écoles indépendantes de l'Alabama, Michael McLendon, sur les réseaux sociaux ont suggéré une blessure à la tête. Aucun détail n'a été fourni sur la façon dont Tellier a subi cette blessure.

Dans un communiqué publié samedi, ses parents ont déclaré : "Notre fils, Caden Tellier, a maintenant rencontré Jésus personnellement." Tous ceux qui connaissaient Caden reconnaissaient sa compassion, sa générosité et son amour. remaining true to his character, he continued to give even in his passing, touching many lives and potentially saving others.

Le directeur de l'Académie Morgan, Bryan Oliver, a décrit Tellier comme une lumière qui illuminait les couloirs de leur école privée de Selma, en Alabama.

"Il était un étudiant, un ami, un athlète et surtout, un fervent follower of Christ. Il n'y a pas de mots pour exprimer nos sentiments en tant que communauté scolaire et familiale", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

La famille Tellier a organisé une cérémonie dans les plus brefs délais. Par conséquent, les officiels de l'Académie Morgan ont arrêté toutes les activités pour la semaine, comme le confirme l'association scolaire.

Malgré son implication profonde dans les sports à l'Académie Morgan, les détails sur le sport spécifique joué par Caden Tellier restent inconnus. Cet incident tragique a rappelé l'importance de prioriser la sécurité dans tous les sports.

