- Un mandat d'arrêt a été émis pour les opposants au Venezuela

Suite à l'élection présidentielle controversée du Venezuela en août, marquée par des allégations de fraude, un mandat d'arrêt a été émis contre la figure de l'opposition Edmundo González Urrutia. L'ex-diplomate est accusé de s'être arrogé l'autorité, d'avoir encouragé la désobéissance civile, de conspiration et de sabotage, selon une décision de la cour de Caracas compétente en matière de terrorisme, à la demande du parquet.

Depuis l'élection du 1er août, la commission électorale a annoncé la victoire du président sortant Nicolás Maduro, bien que les résultats complets n'aient pas encore été publiés. Les opposants contestent la régularité de l'élection, affirmant que González a remporté la victoire, tandis que Maduro n'aurait obtenu que 30% des voix.

Les déplacements de González restent inconnus depuis son apparition publique lors d'une manifestation à Caracas le 3 août. Il continue de s'adresser à ses partisans via des vidéos, ignorant trois convocations du parquet.

La dirigeante de l'opposition María Corina Machado a condamné le mandat d'arrêt, le qualifiant de "détachement de la réalité". "En menaçant le président élu, ils ne font que renforcer l'unité des Vénézuéliens et le soutien international à Edmundo González", a-t-elle déclaré sur la plateforme X.

L'opposition affirme avoir accès à des listes de résultats détaillés de plus de 80% des bureaux de vote, indiquant que González a obtenu 67% des voix, tandis que Maduro n'en a obtenu que 30%. Les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine reconnaissent la victoire électorale de González, tandis que l'Union européenne et l'Organisation des États américains ont remis en question les résultats officiels.

Maduro a déclaré à la télévision vénézuélienne après l'émission du mandat d'arrêt : "Personne n'est au-dessus de la loi. Le parquet a appelé trois fois, et il a refusé de comparaître. Il méprise le parquet. Quel genre de pays est-ce là ? González Urrutia se vante d'ignorer les lois."

Critique internationale du mandat d'arrêt

Plusieurs pays de la région ont condamné les autorités vénézuéliennes. Le ministère des Affaires étrangères argentin a déclaré : "La République argentine condamne le mandat d'arrêt émis par le parquet de la dictature de Maduro contre le vainqueur de l'élection présidentielle du 1er août, Edmundo González Urrutia, et alerte la communauté internationale sur la vague de radicalisation orchestrée par le régime pour criminaliser les forces démocratiques au Venezuela".

Le ministère des Affaires étrangères chilien a écrit : "Le gouvernement du Chili condamne toute forme de répression contre les opposants au régime dictatorial du Venezuela".

Guaidó également dans le collimateur

La réélection de Maduro en 2018 n'a pas été reconnue par de nombreux pays. Juan Guaidó, qui était alors président de l'Assemblée nationale, s'est proclamé président par intérim l'année suivante, mais n'a pas réussi à obtenir le soutien de la population, principalement en raison de la loyauté de l'armée envers Maduro, lui permettant de survivre aux protestations.

Un mandat d'arrêt a été émis contre Guaidó en octobre 2020. Il est accusé de trahison, d'usurpation d'autorité et de détournement de fonds. Vivant actuellement en exil aux États-Unis, il est accusé par le parquet d'avoir commis ces actes.

Lutte contre la malgouvernance, la corruption et les sanctions internationales, le Venezuela est un pays où plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon les estimations de l'ONU, plus de sept millions de personnes ayant fui le pays depuis 2020 en raison de la pauvreté et de la violence.

Les autorités américaines saisissent l'avion de Maduro

Les autorités américaines ont saisi un avion appartenant à Maduro peu avant l'émission d'un mandat d'arrêt contre González en raison de violations de sanctions. Le Dassault Falcon 900EX a été saisi en République dominicaine et transporté en Floride, a annoncé le département de la Justice à Washington. Le procureur général Merrick Garland a déclaré : "L'avion a été illégalement acquis pour 13 millions de dollars via une société écran et sorti clandestinement des États-Unis pour être utilisé par Nicolás Maduro et ses acolytes".

Le gouvernement vénézuélien a critiqué la saisie, accusant "les autorités américaines de cautionner une pratique criminelle qui ne peut être qualifiée que de piraterie, en saisissant illégalement un avion appartenant au président de la République et en justifiant cela par les mesures coercitives unilatérales et illégales qu'elles imposent dans le monde entier", a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Caracas.

Malgré le mandat d'arrêt émis contre lui, les déplacements d'Edmundo González Urrutia restent inconnus, car il a ignoré plusieurs convocations du parquet vénézuélien. En réponse à la critique internationale du mandat d'arrêt contre Edmundo González Urrutia, le ministère des Affaires étrangères argentin a publiquement condamné le mandat d'arrêt émis par le parquet vénézuélien, affirmant une vague de radicalisation visant à criminaliser les forces démocratiques au Venezuela.

