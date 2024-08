Un mandat d' arrestation contre des Ukrainiens pour l' explosion du pipeline Nord Stream

L'homme qui était le dernier résident en Pologne a apparemment réussi à s'enfuir en Ukraine avant son arrestation, a déclaré le bureau du procureur polonais à l'agence de presse AFP. Bien que les autorités allemandes aient transmis un mandat d'arrêt européen pour le suspect "Volodymyr Z." en juin, elles n'avaient pas inscrit le suspect dans le registre des personnes recherchées, selon la justice polonaise.

"Les gardes-frontières polonais n'avaient pas connaissance et n'avaient pas de motifs pour l'arrestation de Volodymyr Z.", a poursuivi le communiqué de Varsovie. Ainsi, l'homme a pu retourner en Ukraine sans encombre au début du mois de juillet.

Selon les médias, les enquêteurs allemands pensent que l'Ukrainien était l'un des plongeurs qui ont placé des explosifs sur les pipelines Nord Stream. D'autres suspects ukrainiens, également plongeurs, sont également recherchés, mais aucun mandat d'arrêt n'a encore été émis contre eux. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a régulièrement nié toute implication de son pays.

Une porte-parole du parquet fédéral a refusé de confirmer le mandat d'arrêt. "Je vous demande de comprendre que nous ne commentons pas les informations des médias en principe et ne faisons pas non plus de déclarations sur les mandats d'arrêt en principe", a-t-elle déclaré.

En septembre 2022 - au milieu des tensions géopolitiques entourant l'invasion de l'Ukraine par la Russie - quatre fuites de gaz importantes ont été découvertes sur les deux pipelines Nord Stream près de l'île danoise de Bornholm et de la côte suédoise. Juste avant, des instituts sismiques avaient enregistré deux explosions sous-marines.

Les pipelines avaient été construits pour le transport du gaz russe vers l'Allemagne. Au moment des explosions, ils n'étaient plus en service, mais contenaient du gaz.

Le gouvernement allemand ne considère pas que les relations avec l'Ukraine sont tendues par le mandat d'arrêt contre le suspect ukrainien. Le mandat d'arrêt du parquet fédéral "n'a rien à voir avec les relations politiques avec l'Ukraine pour commencer", a déclaré le porte-parole du gouvernement Wolfgang Büchner.

"Il s'agit du traitement juridique d'un événement relevant du droit criminel, dont le parquet fédéral est responsable", a ajouté Büchner. "La procédure est complètement indépendante du fait que nous soutiendrons l'Ukraine, comme le chancelier fédéral l'a dit à plusieurs reprises, dans sa lutte défensive contre cette violation du droit international pour aussi longtemps que nécessaire."

Le porte-parole du gouvernement n'a pas voulu commenter l'état des investigations en référence à la responsabilité de la justice. En général, a déclaré Büchner, "les investigations sont menées conformément à l'État de droit, indépendamment de la personne". Quels que soient les résultats possibles de l'enquête, "rien ne change

