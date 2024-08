Un mandat d' arrestation a été émis contre un suspect d' homicide à Solingen.

Suspect Issa H., influencé par les idéologies de l'État islamique et animé par ses convictions islamiques extrêmes, a décidé de massacrer autant de non-croyants que possible lors du festival de la Vieille Ville de Solingen, selon le parquet fédéral. Il a poignardé avec une précision et une agressivité terrifiantes ses victimes dans le dos.

Selon les rapports de police, deux hommes et une femme, âgés de 56 à 67 ans, ont péri dans l'attaque. Huit autres personnes ont été blessées, dont quatre dans un état critique Initially. Cependant, dimanche, leur état de santé s'est amélioré selon les médecins qui les ont traités.

Le fugitif H. a réussi à échapper à la capture pendant environ 24 heures après l'attaque avant de se rendre finalement aux autorités à Solingen samedi soir, ce qui a entraîné son arrestation.

Le parquet fédéral a accusé Issa H. d'être inspiré par les idéologies de l'État islamique et de planifier l'attaque. En raison de la gravité des chefs d'accusation, un procureur fédéral a été affecté à l'affaire.

