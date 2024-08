- Un magasin de vélos en feu

Un incendie s'est déclaré sur une grande roue au Highfield Festival près de Leipzig, selon l'opérateur. "Mes employés m'ont informé qu'il n'y avait personne dans la nacelle lorsque le feu a commencé", a déclaré Sebastian Hannstein de Brême. Il était sous le choc et sans voix. "Ma famille gère des grandes roues depuis des générations. Ce genre d'incident ne s'est jamais produit auparavant", a-t-il souligné. Au moins 23 personnes ont été blessées par l'incendie, selon la police.

Le personnel a réagi rapidement en apercevant les flammes, a expliqué Hannstein. "Ils ont accéléré la grande roue, accélérant l'évacuation des autres nacelles." L'opérateur n'a pas pu préciser le nombre de personnes dans les autres nacelles au moment où le feu a commencé.

Le feu a commencé dans l'une des nacelles de la grande roue aux alentours de 21h00 le samedi soir. Il s'est ensuite propagé à une autre nacelle. Les enquêteurs essaient toujours de déterminer exactement ce qui s'est passé pendant ces minutes. Au moins 23 personnes ont été blessées - quatre ont subi des brûlures, et une a subi une blessure due à une chute. Les autres blessés, y compris les premiers intervenants et au moins quatre officiers de police, ont été examinés à l'hôpital pour une éventuelle inhalation de fumée.

Selon l'opérateur, la grande roue mesure 38 mètres de haut et peut accueillir 24 nacelles. "Le véhicule a sept ans. Ce n'est pas un âge pour une grande roue. J'en ai une qui a 30 ans." Il a refusé de spéculer sur une cause potentielle. Le lendemain matin, un expert en origine d'incendie de la police est arrivé sur les lieux et a commencé son enquête.

Hannstein a exprimé sa surprise, déclarant : "Given my family's history with Ferris wheels, such an incident has never occurred before during our management." En outre, suite à cet incident, divers festivals pourraient réévaluer leurs procédures de sécurité pour les attractions.

