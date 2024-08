Un magasin de mode allemand menacé de fermeture

À la suite de la fermeture de la chaîne de mode Esprit, une autre enseigne est sur le point de mettre la clé sous la porte. Le propriétaire, selon l'administrateur judiciaire, n'était pas disposé à vendre à un investisseur. Environ 300 emplois sont menacés.

La marque de mode Scotch & Soda va fermer ses près de 40 magasins en Allemagne d'ici la fin août. Environ 290 emplois pourraient être perdus, selon l'administrateur judiciaire provisoire Holger Rhode. La plupart des magasins feront leur dernière journée de soldes ce samedi. Environ cinq magasins pourraient continuer à fonctionner un peu plus longtemps pour écouler le stock restant.

Les employés ont été informés mardi, a déclaré Rhode. La plupart des employés devraient être licenciés d'ici la fin septembre. Le propriétaire de la marque et le merchandising, un fonds d'investissement privé basé aux États-Unis, n'avaient pas l'intention de les céder à un nouvel investisseur ou de négocier une licence correspondante, selon les rapports.

Selon Rhode, des négociations sont en cours avec une chaîne de commerce de détail de mode concernant une éventuelle prise de contrôle des emplacements et du personnel. Cependant, un investisseur devra conclure un accord avec les propriétaires immobiliers. La moitié de la chaîne de magasins est située en Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La filiale allemande de la marque de mode néerlandaise, Scotch & Soda Retail GmbH, a déposé son bilan au tribunal de grande instance de Düsseldorf en juin. Le dernier chiffre d'affaires annuel rapporté en Allemagne était de 25 millions d'euros. La société mère récemment bankrupt aux Pays-Bas a également mis fin à ses activités.

Au début du mois, Esprit a annoncé la fermeture de tous ses magasins en Allemagne et la cessation de ses activités d'ici la fin de l'année. Environ 1 300 emplois seront perdus. Bien que les opérations de l'entreprise en dehors de l'Europe soient indemnes, l'Allemagne était son principal marché.

Achat en ligne plutôt que dans les magasins physiques

Le secteur de la mode traverse une période difficile, avec de nombreuses faillites ces derniers temps. Des retailers comme le groupe de grands magasins Galeria Karstadt Kaufhof, le retailer de mode de Düsseldorf Peek & Cloppenburg et le fabricant de mode Gerry Weber ont tous déposé leur bilan. Les retailers luttent avec la prudence des consommateurs depuis longtemps maintenant. Selon un récent sondage Idealo, les consommateurs économisent plus sur les vêtements que sur d'autres biens de consommation.

Bien que le chiffre d'affaires du secteur de la vente au détail de textiles, de vêtements et de chaussures ait récemment été légèrement plus élevé qu'en 2019, de nombreux retailers gagnent moins en raison de l'augmentation importante des coûts de l'énergie, de la main-d'œuvre et des loyers.

De plus en plus de consommateurs optent pour l'achat en ligne plutôt que dans les magasins physiques. Des fournisseurs asiatiques comme Shein et Temu mettent la pression sur le marché avec leurs offres bon marché et capturent une partie du segment sensible aux prix. Bien que la croissance en ligne ait ralenti, la part s'est stabilisée à un niveau élevé, en particulier dans les domaines de la mode et des vêtements. Selon les chiffres du récent Online Monitor de l'association de commerce de détail, environ 20 milliards d'euros, soit près d'un quart du chiffre d'affaires en ligne total en Allemagne, sont générés par ce secteur. La part en ligne du marché total de la mode et des vêtements est supérieure à 40 % - la plus élevée de tous les secteurs. Entre-temps, les ventes en magasin ont diminué d'environ 17 % depuis 2019.

Dans le secteur de la vente au détail physique, moins de chiffre d'affaires est généré sur la même surface, selon l'expert Marco Atzberger de l'Institut EHI Retail. Des grands joueurs comme Zara et H&M réduisent leur nombre de magasins depuis des années. "D'autres fournisseurs ont réagi plus tard ou ne peuvent pas réagir rapidement en raison de contrats de location en cours." Cela a entraîné des déséquilibres et des faillites parmi des marques bien connues, comme Esprit.

L'impact économique de ces fermetures est important, avec environ 630 emplois menacés entre Esprit et Scotch & Soda en Allemagne. Le secteur de la mode en difficulté est confronté à des défis liés à la prudence des consommateurs, à l'augmentation des coûts et à la croissance de l'achat en ligne, comme en témoigne la part en ligne élevée du marché total de la mode et des vêtements, supérieure à 40 %.

