Un magasin de dépôt de Stendal est en train de se transformer numériquement

Au cœur de Stendal, une ville historique, vous pouvez maintenant explorer un marché du 12ème siècle grâce à la technologie d'augmentée réalité moderne. Il vous suffit de scanner un code QR avec votre appareil mobile, et le marché apparaîtra tel qu'il était autrefois, à son emplacement d'origine.

Ce marché, connu sous le nom de domus mercatorum, est considéré comme le plus ancien de ceux situés au nord des Alpes, selon l'Office de gestion du patrimoine et d'archéologie de Saxe-Anhalt. During the refurbishment of Stendal's market square in 2015 and 2016, its ruins were unearthed.

According to Mayor Bastian Sieler, "Les visiteurs peuvent maintenant entrer dans le passé de ce marché. When discussing history, it's essential to portray its true image. Everyone's familiar with the market square, but few know about the marketplace itself."

Découvrez l'histoire à travers votre téléphone

La construction de ce marché est estimée à 1178. Mesurant 60 mètres de long et 9,20 mètres de large, il comportait deux rangées de 15 boutiques de chaque côté d'un mur central. Chaque boutique avait un espace au sol presque carré d'environ 3,4 mètres de côté, accessible par une porte étroite de 0,51 mètre de large. Les boutiques du rez-de-chaussée, dépourvues de fenêtres, servaient d'entrepôt, d'atelier et de logement pour les marchands qui présentaient leurs marchandises sur des tables à l'extérieur de leurs établissements. Chaque boutique possédait une cheminée pour se chauffer.

Les découvertes archéologiques et les archives historiques suggèrent que le marché avait également un étage supérieur, probablement construit en briques, et se transformant en une grande salle avec des fenêtres. Cet étage, accessible par un escalier, était réservé au commerce de produits de luxe tels que les tissus et les fourrures. Son toit était couvert de tuiles.

Au 16ème siècle, les parties restantes du marché ont été démolies, et les bâtiments ultérieurs n'ont pas intégré de vestiges de la construction en briques, ce qui a conduit à son oubli progressif.

L'application de réalité augmentée a été développée par GEO-METRIK Ingenieurgesellschaft mbH Stendal en collaboration avec la ville de Stendal et l'Office d'archéologie de l'État, basée sur les résultats de l'archéologie et des archives historiques.

