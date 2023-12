Un lutteur indien de haut niveau quitte la fédération après l'élection d'un allié de l'ancien chef controversé

Sakshi Malik a déclaré lors d'une conférence de presse à New Delhi jeudi qu'il lui avait fallu beaucoup de "courage" pour se battre contre Brij Bhushan Singh, 66 ans, un homme politique controversé et puissant du parti au pouvoir dans le pays et ancien chef de la Fédération indienne de lutte (Wrestling Federation of India, WFI).

"Nous nous sommes battus avec tout ce que nous avions", a-t-elle déclaré peu après l'annonce du nouveau président.

Retenant ses larmes, Malik, 31 ans, a placé ses chaussures devant elle dans un geste symbolique de raccrochage.

"Les futures lutteuses seront également victimes d'exploitation", a-t-elle déclaré.

"Si le partenaire commercial et proche collaborateur de Brij Bhushan Singh est élu président, j'abandonnerai la lutte.

Malik, qui a remporté le bronze en lutte libre féminine 58 kilos aux Jeux olympiques de Rio en 2016, faisait partie de plusieurs lutteurs de premier plan qui, en janvier, ont soutenu les demandes d'enquête après que des allégations de harcèlement sexuel contre de jeunes athlètes ont été révélées à l'encontre de Singh.

En juin, la police de Delhi a accusé M. Singh d'agression, de harcèlement et de harcèlement sexuel. Il n'a pas été arrêté et a nié toutes les allégations.

L'avocat de M. Singh, Rajiv Mohan, a déclaré à CNN vendredi : "Nous nions ces accusations dans leur ensemble. Il n'est pas possible que ces délits présumés aient eu lieu pendant des années, en présence de frères, de maris et d'amis, et que personne n'ait rien dit. Pourquoi une femme garderait-elle le silence pendant si longtemps, c'est-à-dire pendant trois ou quatre ans ?

Au début de l'année, Malik et plusieurs autres lutteurs de haut niveau ont protesté pendant des semaines contre les abus présumés de Singh, campant pendant des jours dans les rues de Delhi.

Jeudi, un panel de votants de la WFI a nommé Sanjay Singh, un proche collaborateur mais sans lien de parenté avec Brij Bhushan Singh, comme nouveau chef, relançant la controverse qui a frappé l'organisme sportif pendant une grande partie de l'année.

Sanjay Singh était opposé à Anita Sheoran, une lutteuse qui a remporté l'or aux Jeux du Commonwealth en 2010. Elle a vivement critiqué Brij Bhushan Singh et a fait part de son désir de réformer la fédération de lutte.

Sanjay Singh a déclaré que sa victoire était un "triomphe" pour les lutteurs "qui ont souffert au cours des sept à huit derniers mois".

"Les lutteurs qui veulent faire de la compétition doivent faire de la lutte. Ceux qui veulent faire de la politique doivent faire de la politique", a-t-il déclaré, selon les médias locaux.

La manifestation des lutteurs est devenue un point de convergence des critiques contre le pouvoir en place, les défenseurs des droits de l'homme et les hommes politiques de l'opposition accusant les autorités de bloquer le cours de la justice.

Parmi les manifestants qui ont pris la tête des protestations aux côtés de Malik, on trouve une autre athlète olympique, Vinesh Phogat, dont l'ascension dans ce sport dominé par les hommes a apporté joie et fierté à des millions de personnes.

CNN a contacté la Fédération indienne de lutte et Sanjay Singh pour obtenir leurs commentaires.

Aishwarya Iyer, de CNN, a contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com