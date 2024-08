- Un livreur poursuivi et agressé.

Vendredi dernier, dans la région de Vorpommern-Rügen, près de Jakobsdorf, un livreur de 23 ans a rencontré des ennuis. Son fourgon de livraison était suivi de près par un véhicule non identifié, l'obligeant à s'arrêter brutalement. Selon les rapports de police, ces individus suspects ont ensuite bloqué son passage. Ils sont sortis de leur véhicule, ont attrapé le livreur et ont commencé à le brutaliser.

Trois individus étaient apparemment en train de maintenir l'homme immobilisé, tandis que le quatrième le frappait, le donnait des coups de pied et proférait des menaces intimidantes. Le livreur a subi quelques blessures légères, mais a eu de la chance de ne pas nécessiter de soins médicaux. La brigade criminelle locale enquête actuellement sur cette affaire, suspectant des menaces et des coups et blessures.

Le livreur a été contraint d'arrêter brutalement sa voiture en raison du véhicule non identifié qui le suivait. Après l'incident, sous le choc, il est rentré chez lui en voiture.

