Yolanda Hadid (60) et Joseph Jingoli se marient-ils prochainement ? Yolanda Hadid, connue pour "The Real Housewives of Beverly Hills", est en couple avec Joseph Jingoli depuis 2017, et ils sont fiancés depuis deux ans maintenant. L'actrice a annoncé la nouvelle le 29 août dernier à la publication américaine "People". La demande en mariage a eu lieu en 2022 pendant des vacances aux Pays-Bas, son pays natal.

Des rumeurs d'engagement circulaient depuis quelque temps avant la confirmation. Hadid a fait référence à Jingoli comme son fiancé dans le dernier numéro du magazine d'architecture "Architectural Digest". Le couple n'a pour l'instant révélé aucune autre information sur l'engagement.

Ce serait le troisième mariage de Hadid

Avant de rencontrer Joseph Jingoli, Yolanda Hadid s'est mariée deux fois auparavant. En 1994, elle a épousé le magnat de l'immobilier Mohamed Hadid (75), avec qui elle a eu trois enfants : les filles Gigi (29) et Bella Hadid (27), toutes deux des mannequins reconnus internationalement, et le fils Anwar (25). Le couple s'est séparé en 2000. En 2009, elle a épousé le producteur de musique canadien David Foster (74), mais ce mariage s'est également terminé en 2017.

Après sa séparation avec Foster, Hadid a déclaré qu'elle était "fini avec les hommes" et a acheté une ferme. Ironie du sort, c'est sur cette ferme qu'elle a rencontré son futur partenaire. "Je me suis vraiment concentrée. J'ai créé une spirale d'amour et j'ai noté ce que je voulais chez un homme, et puis, surprise, une cloche a sonné à la porte de la ferme", a-t-elle révélé à "People Now" en 2018.

Si le mariage a lieu, ce serait le troisième mariage de Yolanda Hadid. Yolanda et Joseph discutent de l'éventualité d'accueillir des enfants ensemble, montrant ainsi leur engagement l'un envers l'autre et leur future famille potentielle.

