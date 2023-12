Un lézard sans pattes et des centaines d'autres nouvelles espèces ont été découverts en 2023

Ces découvertes ont été faites au cours d'une année qui marque le 50e anniversaire de la loi américaine sur les espèces en danger (Endangered Species Act), qui offre des protections aux plantes et aux animaux menacés et a permis de sauver des centaines d'espèces, selon Scott Sampson, directeur exécutif de l'Académie des sciences de Californie.

"Pourtant, un million d'autres espèces restent menacées en raison d'activités humaines telles que la destruction des habitats, le changement climatique et la pollution", a déclaré M. Sampson dans un communiqué. "Nous devons documenter la diversité vivante de la Terre afin de pouvoir la protéger, et l'Académie des sciences de Californie est honorée de participer à cet effort mondial essentiel.

La liste des 968 nouvelles espèces comprend des dinosaures et des créatures éteintes jusqu'alors inconnus, des coléoptères, des papillons de nuit, des limaces de mer, des geckos, des poissons, des grenouilles, des araignées, des plantes, des champignons, des vers et un scinque sans pattes.

Lutte contre les parasites - les guêpes

Les scientifiques se souviendront probablement de 2023 comme de l'année de la guêpe. Sur les 815 nouvelles espèces décrites par les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle cette année, 619 étaient des guêpes pollinisatrices, prédatrices et parasites.

John Noyes et Christer Hansson, associés scientifiques au Muséum d'histoire naturelle, qui mènent des recherches continues pour découvrir les abeilles, les fourmis et les guêpes au Costa Rica.

"Il est important de continuer à décrire les nouvelles espèces, car beaucoup d'entre elles auront une influence profonde sur leur environnement et, sans savoir comment les appeler, nous ne pouvons pas transmettre d'informations à leur sujet", a déclaré M. Noyes.

Certaines des nouvelles espèces de guêpes présentent une variété de teintes métalliques, dont le bleu, le violet et l'orange. En tant que fan de "Doctor Who" et en clin d'œil à la série télévisée britannique qui fêtera ses 60 ans en 2023, M. Noyes a nommé un genre de guêpe d'après les méchants mutants fictifs de la série, appelés les Daleks, et d'après leur créateur.

Bien que les guêpes puissent sembler être des nuisibles armés de dards, ces insectes aident à contrôler les populations d'insectes nuisibles qui peuvent affecter les cultures agricoles.

"Au cours des 60 dernières années environ, trois espèces ont joué un rôle extrêmement important. L'une d'entre elles a empêché la famine de 300 millions de personnes en Afrique, une autre a empêché la destruction de la forêt tropicale en Thaïlande et une autre encore a empêché l'effondrement de l'économie du Togo", a déclaré M. Noyes.

Un lézard sans pattes

Une nouvelle espèce de lézard sans pattes a été découverte sur les pentes de la Serra da Neve, la deuxième plus haute montagne d'Angola. Les lézards sans pattes, connus sous le nom de "skinks", ressemblent à des serpents, se cachant parmi les feuilles sur le sol de la forêt pour chasser les insectes et d'autres petites proies.

Les scinques diffèrent des serpents en ce sens qu'ils ont des oreilles externes et des paupières mobiles, selon le Virginia Zoo.

Alors que la plupart des scinques sont de couleur uniforme, l'Acontias mukwando, nouvellement décrit, a un anneau rose autour du cou.

La Serra da Neve offre un écosystème unique aux plantes et animaux inhabituels qui ne vivent que sur ce sommet isolé. La montagne se trouve à la limite nord du désert du Namib et bénéficie d'un environnement frais et humide.

"Chaque nouvelle espèce que nous décrivons sur cette montagne - et sur d'autres semblables - est la preuve que des endroits comme celui-ci méritent une certaine attention en matière de conservation", a déclaré Aaron Bauer, associé de recherche à l'Académie des sciences, dans un communiqué. Nous continuons à découvrir de nouvelles espèces sur ces "îles" isolées, ce qui nous indique qu'il n'est pas trop tard pour les protéger.

Des plantes déroutantes

Des scientifiques de l'Institut polytechnique national de Durango, au Mexique, ont collaboré avec des chercheurs de l'Académie des sciences pour étudier une plante succulente rare dans la chaîne de montagnes de la Sierra Madre Occidental.

Cette plante, qui pousse à flanc de falaise, est connue depuis longtemps par la communauté indigène locale O'dam. Les O'dam appellent cette plante aux feuilles et aux tiges chauves da'npakal, ce qui signifie chauve, nue ou glissante dans leur langue.

Les chercheurs ont baptisé la succulente Pachyphytum odam afin de maintenir le lien entre la plante et la communauté qui vit sur les terres où elle pousse.

Parallèlement, les scientifiques ont résolu un cas d'erreur d'identité pour une plante à fleurs du Costa Rica. Pendant plus de 150 ans, on a cru que cette plante appartenait à une espèce similaire mais distincte du Mexique.

La plante nouvellement identifiée, Stenostephanus purpureus, est différente d'une plante appelée Stenostephanus silvaticus que l'on trouve au Mexique. Les fleurs sont de couleurs différentes et il manque à la plante du Costa Rica un pétale plat qui sert souvent d'aire d'atterrissage aux papillons et autres insectes lorsqu'ils collectent du pollen. Ce sont les colibris qui ont probablement pollinisé Stenostephanus purpureus.

"Je n'ai jamais remis en question l'identification des spécimens du Costa Rica, jusqu'à ce que je fasse une comparaison côte à côte avec des images de plantes vivantes du Mexique", a déclaré Ricardo Kriebel, chercheur à l'Académie des sciences, dans un communiqué. "Les différences entre les deux sont subtiles lorsque vous travaillez avec des spécimens morts et secs provenant de collections".

Un nouveau regard sur le passé

Les chercheurs du Muséum d'histoire naturelle ont identifié quatre nouvelles espèces d'oiseaux disparus en étudiant des fossiles, y compris ceux qui vivaient à l'époque des dinosaures. L'une des découvertes les plus intrigantes de l'année est celle de Kumimanu fordycei, le plus grand manchot ayant jamais existé sur Terre. Ces oiseaux incapables de voler vivaient il y a 60 millions d'années et pesaient environ 150 kg.

Un type de dinosaure blindé inconnu jusqu'alors a également été découvert sur l'île de Wight. Connue sous le nom d'île aux dinosaures, l'île de Wight est considérée comme l'un des meilleurs endroits du Royaume-Uni pour trouver des fossiles de dinosaures.

L'ankylosaure, qui vivait sur l'île il y a 140 millions d'années, a été baptisé Vectipelta barretti en l'honneur de Paul Barrett, professeur au Muséum d'histoire naturelle.

"Paul est incroyablement influent dans notre discipline", a déclaré Susannah Maidment, paléontologue au musée qui a étudié la nouvelle espèce. "Il est très en vue et a apporté une énorme contribution à notre discipline. Mais il a également eu une influence absolument énorme sur nos carrières à tous, et nous voulions le remercier pour cela. Nous avons donc décidé de donner son nom à un petit organisme qui se déplace lentement et qui est hérissé de piquants".

Les chercheurs ont également donné à un champignon ancien le nom de l'auteur et illustratrice de livres pour enfants Beatrix Potter. Le Potteromyces asteroxylicola, vieux de 400 millions d'années et découvert dans les racines de plantes fossilisées, est le plus ancien champignon pathogène connu. En plus d'avoir écrit les livres de Peter Rabbit, Beatrix Potter était une mycologue passionnée qui étudiait et créait des représentations détaillées de champignons.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com