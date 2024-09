Un législateur du Nebraska porte un coup dur aux plans de Trump, déclarant son opposition à la modification des règles électorales de l'État.

Sénateur Mike McDonnell, ancien démocrate qui a récemment rejoint le GOP, a déclaré lundi qu'il ne soutiendrait pas la modification de la loi du Nebraska avant l'élection de novembre. Il a déclaré : "Compte tenu des circonstances, il est clair pour moi que ce n'est pas le moment, 43 jours avant le jour du vote, de mettre en place ce changement." Il a informé le gouverneur Jim Pillen qu'il maintiendrait sa position de longue date et s'opposerait à toute tentative de modifier le système électoral du collège électoral du Nebraska avant l'élection de 2024.

McDonnell avait été considéré comme l'un des rares républicains susceptibles de modifier la loi avant novembre. Il a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de soutenir des changements si proches de l'élection.

"Les électeurs du Nebraska, et non les politiciens des deux partis, doivent avoir le dernier mot sur l'élection d'un président", a déclaré McDonnell. "Je tiens à remercier les électeurs qui m'ont contacté pour leur participation active à la démocratie et pour montrer à l'Amérique ce que sont les Nebraskans - indépendants, fiers de notre grande ville d'Omaha et farouchement attachés à l'idéal démocratique américain."

La bataille pour un seul vote électoral du 2e district congressionnel du Nebraska, souvent appelé la "tache bleue" d'Omaha, est devenue un symbole de la proximité de la course entre Trump et Kamala Harris.

Même si Harris gagnait les États de la "muraille bleue" du Wisconsin, du Michigan et de la Pennsylvanie, mais échouait à remporter d'autres États clés, elle aurait besoin du vote électoral du 2e district du Nebraska pour atteindre les 270 votes électoraux nécessaires pour gagner la présidence.

Trump pense qu'il obtiendra quatre votes électoraux du Nebraska, mais c'est le cinquième qui le préoccupe de plus en plus - l'incitant, lui et ses alliés républicains, à lancer une tentative tardive de changer la loi électorale du Nebraska quelques semaines seulement avant le vote. Il a adressé une réunion de sénateurs de l'État la semaine dernière, les exhortant à modifier la loi électorale avant novembre.

Trump a remporté tous les cinq votes électoraux du Nebraska en 2016, mais n'en a remporté que quatre en 2020, avec Joe Biden remportant le siège de l'aire d'Omaha. La campagne de Harris investit des millions pour essayer de remporter à nouveau ce seul vote électoral, avec une mobilisation de l'herbe qui prend de l'ampleur à Omaha, avec des pancartes d'herbe portant un point bleu, symbole d'espoir pour les démocrates dans un océan de rouge du Nebraska.

Jane Kleeb, présidente du parti démocrate du Nebraska, a salué la décision de McDonnell lundi.

"Le Nebraska a une riche tradition d'indépendance, et notre système électoral reflète cela en garantissant la représentation véritable de la volonté du peuple sans influence étrangère", a déclaré Kleeb dans une déclaration à CNN. "Le sénateur McDonnell résiste fermement à la pression intense exercée par des entités extérieures pour protéger la voix des Nebraskans dans notre démocratie."

Pillen, gouverneur républicain du Nebraska, avait déclaré qu'il était toujours ouvert à la convocation d'une session spéciale de la législature du Nebraska avant l'élection de novembre pour changer la loi, mais seulement s'il y avait un soutien suffisant. Une tentative de modifier la loi unique au Nebraska et au Maine a échoué plus tôt cette année.

La déclaration de McDonnell lundi semble mettre fin à la question cette année, selon les responsables.

Pillen et la campagne de Trump n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La position de McDonnell contre la modification de la loi du Nebraska avant l'élection montre son engagement à respecter le principe de l'autonomie du voter en politique. La politique actuelle entourant le vote électoral du Nebraska a mis en évidence l'importance de chaque vote dans la détermination de la présidence.

