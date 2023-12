Un législateur de l'État présente ses excuses après avoir tenu des propos homophobes et xénophobes à l'égard d'un policier lors d'une interpellation pour conduite en état d'ivresse

Le 15 décembre, le représentant républicain Nico Rios a été arrêté et a reçu une contravention pour conduite en état d'ivresse, refus de conduite en état d'ivresse et conteneur ouvert, selon un rapport du service de police de Williston.

M. Rios a été arrêté par la police vers 23h30 après que son véhicule ait refusé de rester sur sa voie, selon le rapport de police.

Les agents ont effectué un test de nystagmus horizontal, un test de marche et de virage et un test d'équilibre sur une jambe, au cours desquels Rios a montré des troubles de l'élocution et des difficultés à construire des phrases, selon le rapport de police.

Dans le rapport, l'un des officiers de police a écrit qu'au cours des tests, Rios s'est montré "violent verbalement, homophobe, raciste et discriminatoire" à son égard.

M. Rios a été arrêté après avoir refusé de se soumettre à un test de dépistage, selon le rapport.

"En état d'ébriété ou non, mes actions et mes paroles envers les forces de l'ordre ce soir-là étaient absolument inacceptables", a déclaré le député Rios dans un communiqué transmis à CNN. "Il s'agit simplement de deux flics qui faisaient leur travail pour assurer la sécurité de la communauté lorsqu'ils sont tombés sur moi un soir où j'avais décidé de me comporter comme un idiot. Ils n'ont rien fait pour mériter un quelconque manque de respect. Je le dois à moi-même, à mon district et à tout le monde, et je m'engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais".

La vidéo de la caméra corporelle diffusée la nuit de l'incident montre Rios faisant ces remarques lors de son arrestation et pendant le trajet jusqu'à la prison.

M. Rios a proféré des insultes homophobes à l'encontre de l'un des agents pendant le contrôle routier et a ensuite évoqué la nationalité d'un agent depuis l'arrière du véhicule de police. Lorsque le représentant de l'État s'est enquis de son accent, l'agent lui a répondu qu'il était "originaire d'Angleterre", ce à quoi Rios a répondu que l'Angleterre était "prise d'assaut" par les immigrés.

"Vous m'arrêtez parce que je rentre chez moi en voiture alors que des gens viennent dans votre pays et violent vos femmes ? Et c'est moi le méchant ?" On peut entendre M. Rios dire, entre autres, ce qui suit sur la vidéo.

Le législateur a également menacé d'appeler le procureur général de l'État, Drew Wrigley, alors qu'il était assis à l'arrière de la voiture de police. CNN a contacté le bureau du procureur général pour obtenir un commentaire.

"Après cette nuit, je me sens obligé de souligner mon engagement complet et total à soutenir les forces de l'ordre", a déclaré M. Rios dans son communiqué. "J'ai commis une grosse erreur et je suis sincèrement désolé.

La prochaine date d'audience de Rios est fixée au 4 janvier, selon le rapport de police. Les informations relatives à l'affaire de Rios ne figurent pas dans la base de données en ligne des tribunaux du Dakota du Nord et CNN n'a pas reçu de réponse à notre demande concernant l'état d'avancement de l'affaire au cours du week-end.

CNN a contacté le Parti républicain du Dakota du Nord pour un commentaire dimanche, mais n'a pas reçu de réponse.

Raja Razek, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com