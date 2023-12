William J. Barber II

Un leader des droits civiques : Pourquoi je n'ai pas pu regarder "La couleur pourpre" avec ma mère

Notre voyage au cinéma a également été un cadeau pour moi. Je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre avec ma mère. Ces moments sont précieux, et j'étais reconnaissant d'être de retour chez moi, dans l'est de la Caroline du Nord, pour profiter de ce film avec elle. Malheureusement, nos projets ont été interrompus lorsque le gérant du cinéma AMC local a préféré appeler la police plutôt que de prendre en compte mon handicap.

Depuis plus de 30 ans, je souffre d'une forme d'arthrite appelée spondylarthrite ankylosante. Je marche avec deux cannes et je dois demander à un assistant de me porter une chaise haute partout où je vais parce que ma hanche est soudée et que je ne peux pas me pencher pour m'asseoir sur une chaise basse.

Lorsque, jeune homme, j'ai été handicapé par cette maladie, j'ai lutté contre une grave dépression. Je craignais de devoir passer le reste de mes jours dans un lit de maison de retraite. Mais ma mère, pianiste, est venue à l'hôpital et a joué des hymnes tandis qu'une équipe de médecins, de thérapeutes, d'entraîneurs de natation et de guerriers de la prière s'unissaient pour m'aider à comprendre que, même si mon corps était brisé, je pouvais apprendre une nouvelle façon de me mouvoir dans le monde.

Avec le recul, je comprends maintenant que mon ministère public a été façonné par une attention aux personnes vulnérables que je n'aurais peut-être jamais appréciée si je n'étais pas moi-même devenu vulnérable.

Aujourd'hui, j'enseigne à des étudiants qui se préparent au ministère à la Yale Divinity School. Je leur dis qu'ils doivent travailler dur pour comprendre la Bible, la théologie, l'histoire et la pratique pastorale s'ils veulent assumer le ministère de Jésus ; mais je leur enseigne aussi qu'il n'y a pas moyen de suivre Jésus sans apprendre à prêter attention aux personnes qui sont brisées et vulnérables dans la société. "Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre eux, dit Jésus dans l'Évangile de Matthieu, c'est à moi que vous l'avez fait. Si l'image de Dieu est dans chaque personne, la théologie enseigne que nous manquons quelque chose de la vérité sur Dieu si une personne est exclue.

Il ne s'agit pas seulement d'une valeur chrétienne, mais aussi d'un principe fondamental de l'expérience démocratique américaine. Les promesses de liberté et d'égalité reposent sur un engagement commun à permettre à chaque voix d'être entendue - une pratique démocratique qui nécessite des aménagements pour les personnes à mobilité réduite.

Bien qu'il ait fallu des siècles pour que l'Americans with Disabilities Act (ADA) devienne une loi, elle s'appuie sur la disposition de l'amendement 14 relative à l'égalité de protection de la loi pour garantir des aménagements publics à toutes les personnes dans le cadre du titre III. Les États-Unis n'accordent pas ces aménagements uniquement pour répondre aux exigences de ceux qui protestent. Nous nous y engageons en tant que peuple parce que nous pensons que nous sommes meilleurs avec les contributions de ceux qui pourraient autrement être exclus.

Lorsque la gérante du cinéma AMC m'a dit que je ne pouvais pas utiliser le fauteuil qui me permettait de participer à la vie publique, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un fauteuil roulant, je ne l'ai pas contestée simplement parce que je voulais voir un film avec ma mère. Je l'ai défiée parce que je sais que j'ai porté ce même fauteuil dans des amphithéâtres et des chaires dans tout le pays, à des réunions à la Maison Blanche et sur la colline du Capitole. Si je ne peux pas m'asseoir dans mon fauteuil dans un cinéma de Greenville, en Caroline du Nord, je sais que des milliers d'autres personnes seront exclues des espaces publics de ce pays. Et je sais ce que l'on ressent - ne pas pouvoir se joindre à sa famille pour une sortie ou assister à une réunion parce que l'espace n'est pas accessible.

C'est pourquoi je n'ai pas pu partir lorsque le gérant d'un théâtre m'a dit qu'il ne pouvait pas s'adapter à mon handicap. J'ai été heureuse d'entendre le PDG d'AMC, Adam Aron, qui s'est excusé au nom de la société et a prévu de se rendre en Caroline du Nord pour me rencontrer.

Je suis déçue que ma mère et moi n'ayons pas pu apprécier "La couleur pourpre" ensemble, mais je crois aussi que la démocratie dépend d'un engagement à aller de l'avant ensemble. Je ne veux pas que cette histoire soit celle de l'erreur d'un directeur ou de ma déception. J'aimerais qu'elle concerne chacun d'entre nous et qu'elle montre à quel point il est important d'inclure les personnes qui pourraient ne pas être en mesure de participer à des activités publiques sans aménagements particuliers. Je veux voir de nouvelles politiques, des formations et un engagement renouvelé de la part des entreprises pour que, chaque fois qu'un Américain voit "AMC", il sache que cela signifie "Accommodates Me with Courtesy" ("Accommode-moi avec courtoisie").

Après avoir quitté le cinéma, ma mère m'a dit : "Je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas être décents". Je n'ai pas honte de mon handicap, mais j'ai honte qu'à une époque où nous sommes confrontés à la guerre, à la pauvreté et à toute une série de défis réels dans ce monde, quelqu'un choisisse d'utiliser son pouvoir pour refuser à une personne handicapée un aménagement raisonnable.

Certains trouvent facile de désespérer face à une telle inhumanité, déplorant que l'expérience américaine de démocratie multiethnique semble s'effilocher. Mais chaque fois que je suis confronté au désespoir, je repense à ce lit d'hôpital où je me sentais si seul et sans espoir, et je me souviens de ce que j'ai appris de ma propre expérience : lorsque nous nous réunissons tous, il existe une puissance plus grande que ce que chacun d'entre nous peut imaginer, qui peut se manifester pour créer un chemin à partir d'un chemin inexistant. Ce n'est pas seulement vrai dans nos vies personnelles ; c'est aussi la bonne nouvelle dont nous avons besoin dans notre vie politique. Lorsque les personnes brisées et rejetées se rassemblent et insistent pour être entendues, elles ont le pouvoir de ressusciter les ossements desséchés et d'insuffler la vie dans une démocratie que certains considèrent comme trop avancée.

C'est cet espoir qui m'a permis de prier pour le gérant de l'AMC et la police qu'elle a appelée sur moi cette semaine, et c'est cet espoir qui me permet de continuer à me battre pour le cœur de la démocratie américaine à l'aube de 2024.

