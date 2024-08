- Un laboratoire détecte la peste porcine africaine chez les sangliers

Un sanglier sauvage abattu dans le district de Rhin-Neckar a été testé positif au virus de la fièvre africaine porcine. Des tests de laboratoire ont révélé une charge virale élevée, a déclaré le ministre de l'Agriculture Peter Hauk (CDU) à Stuttgart. La confirmation officielle par l'Institut Friedrich-Loeffler est attendue aujourd'hui et est une formalité. L'animal visiblement malade a été abattu par un chasseur près de Hemsbach dans le district de Rhin-Neckar, a déclaré Hauk.

Après des épidémies dans les États voisins de Hesse et de Rhénanie-Palatinat, la maladie animale a maintenant atteint le Bade-Wurtemberg. La maladie virale, inoffensive pour les humains, touche les porcs domestiques et sauvages et est presque toujours mortelle.

Il n'y a pas de possibilité de protéger les porcs contre la maladie virale par vaccination. Elle peut être transmise directement d'animal à animal ou indirectement via des objets contaminés tels que des vêtements et des chaussures, ainsi que des aliments. Il est également possible que la maladie soit introduite par des restes alimentaires jetés de manière imprudente tels qu'un sandwich au salami ou une saucisse de chasseur.

