- Un kangourou sautant traverse le paysage de Basse-Saxe.

Dans le district septentrional allemand de Stade, un animal insolite a causé un certain émoi. Un vendredi, on a rapporté la présence d'un kangourou errant sur une ferme fruitière. La police et les autorités locales ont finalement réussi à maîtriser, capturer et transporter l'animal jusqu'au parc Serengeti à Hodenhagen, comme l'a confirmé un communiqué de police en fin de journée.

Le propriétaire de la ferme fruitière a alerté les autorités après avoir repéré l'animal. L'opération de capture a mobilisé le directeur du zoo et le vétérinaire du Waldzoo de Wingster, comme l'indiquent les rapports.

Kangourou aperçu à plusieurs reprises

Après avoir temporairement transformé un chenil en enclos pour kangourous, ils ont réussi à capturer l'animal pour le transporter. La destination est Hodenhagen, avec une halte briève à Drochtersen.

L'origine de l'animal reste inconnue des autorités. Depuis fin juillet, le kangourou avait été aperçu et enregistré à plusieurs reprises dans la région, réussissant à chaque fois à s'échapper et à se cacher. Il est maintenant en route pour trouver un nouveau foyer au parc Serengeti, son propriétaire d'origine restant toujours à identifier.

L'animal a été transporté au parc Serengeti, situé à Hodenhagen, une ville de Basse-Saxe.

