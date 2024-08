- Un kangourou sans nom prospère dans les plaines du Serengeti

Le kangourou égaré, qui a réussi à s'échapper à la fin du mois de juillet et qui réside actuellement dans le parc Serengeti à Hodenhagen, est actuellement à la recherche d'un nom en ligne. Selon Fabrizio Sepe, le propriétaire du parc, le choix du nom est soumis à un vote sur les réseaux sociaux. Sepe a mentionné que l'animal était en bonne santé et domestiqué, suggérant qu'il pourrait provenir d'une propriété privée. Cependant, Sepe a également noté que le kangourou semblait "un peu excité" dans son nouvel environnement.

Un vendredi, les forces de l'ordre, avec l'aide d'un vétérinaire, ont capturé le kangourou dans le district de Stade. Il a été trouvé sur une plantation de fruits clôturée à Oederquart-Doesemoor. L'origine du kangourou, qui mesure environ 60 centimètres au garrot, reste inconnue. Selon le parc Serengeti, il s'agit d'un jeune mâle kangourou de Bennett.

À la suite de la nouvelle de l'errance du kangourou, Sepe et le parc ont rapidement proposé leur aide pour la recherche. Douze ans plus tôt, ils avaient réussi à capturer un kangourou qui s'était échappé et l'avaient récupéré en bonne santé et indemne. Sepe a par la suite déclaré que le petit kangourou s'était déjà habitué aux gens et peut-être à d'autres animaux.

"Il était nerveux, mais définitivement pas sauvage," a-t-il insisté. L'animal a été transporté à Hodenhagen dans une caisse pour chien et sera initialement logé dans une zone séparée dans l'enclos des kangourous.

Initialement, l'animal n'aura que des contacts visuels avec ses pairs pour s'acclimater progressivement. Des examens vétérinaires réguliers assureront également que l'animal n'introduit pas de maladies dans le troupeau. Sepe a spéculé qu'en environ deux semaines, l'animal pourrait rejoindre les autres kangourous. Tout d'abord, il sera introduit progressivement dans l'enclos extérieur.

La police soupçonne que le kangourou peut avoir fugué d'une propriété privée. Le maintien de kangourous n'est pas soumis à déclaration. Il pourrait également provenir d'un éleveur ou d'un petit parc animalier, a suggéré Sepe.

"C'est l'endroit parfait pour que ce petit bonhomme vive une vie fantastique dans un environnement adapté à son espèce avec une communauté vivante de ses semblables," a conclu Sepe.

L'origine du kangourou reste incertaine, avec des possibilités incluant une propriété privée, un éleveur ou un petit parc animalier. Quels que soient ses débuts, le kangourou sera graduellement intégré à la communauté de kangourous du parc, assurant un processus d'acclimation en douceur pour le nouveau membre.

