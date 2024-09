- Un kangourou retrouvé dans une salle, récupéré par son propriétaire légitime

Un wallaby qui s'est récemment évadé de Halle a retrouvé son gardien. C'est ce qu'a confirmé Christoph von Wodtke, le propriétaire du sanctuaire d'alpagas "Alpakazeit" à Halle. La chaîne de télévision régionale "Mitteldeutscher Rundfunk" avait rapporté cette information.

La disparition de "M. Goethe", le wallaby, a été remarquée tôt le lundi matin, a déclaré von Wodtke. "La police était venue nous rendre visite. Je ne suis pas tout à fait sûr de comment M. Goethe a réussi à s'échapper, mais l'enclos était censé être imprenable", a-t-il déclaré. Il a publié un appel sur les réseaux sociaux pour que les gens le contactent s'ils apercevaient le marsupial.

Retrouvé sur un terrain professionnel

"Nous avons reçu un tuyau crucial hier soir autour de 22h", a déclaré von Wodtke. "M. Goethe" a été découvert sur les lieux d'une entreprise. Il a réussi à l'attraper et à le ramener à "M. Schiller", le deuxième wallaby de la ferme, selon ses dires. Outre les alpagas et les wallabies, la ferme accueille également des dromadaires, des skunks et des porcs-épics.

Le wallaby a été repéré par un chauffeur de transport aux alentours de 5h du matin le mardi et signalé aux autorités, qui ont elles-mêmes signalé l'incident. Les policiers ont été envoyés à Delitzscher Strasse dans le quartier est de la ville pour le récupérer, mais leurs efforts ont d'abord été vains. Selon leurs déclarations, la police a abandonné ses recherches pour l'animal, car le propriétaire préférait mener les siennes.

Un autre wallaby s'était évadé dans le Basse-Saxe un mois plus tôt. L'animal s'était échappé à la fin du mois de juillet et avait finalement été capturé au milieu du mois d'août dans le district de Stade par la police locale, aidée d'un vétérinaire, dans un verger clôturé. Les origines de l'animal étaient initialement inconnues. Il a ensuite été transféré au parc Serengeti à Hodenhagen (district de Heidekreis).

