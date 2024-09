- Un kangourou errant à l'intérieur d'un bâtiment

Au cœur de Halle, un kangourou en liberté cause un émoi. L'animal a été repéré par un chauffeur de bus aux alentours de 5h00 et les autorités ont été alertées. Des unités opérationnelles ont été envoyées sur la rue Delitzscher, située dans la partie est de la ville, pour l'appréhender, mais les premières tentatives ont échoué. À midi, le kangourou était toujours en cavale. Selon un représentant de la police, l'animal vient d'une ferme d'alpagas voisine. Cela a été rapporté pour la première fois par "Volksstimme".

Les autorités ont envisagé de déployer des ressources vers la rue Delitzscher, car elles pensaient que le kangourou pourrait s'y rendre en raison de sa proximité avec d'autres espaces ouverts. Malgré le fait que le kangourou soit un animal exotique, les résidents locaux ont exprimé des préoccupations quant à sa sécurité et à celle de leurs animaux de compagnie, car ils étaient unfamiliar with its behavior.

