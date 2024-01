Un juge rejette une partie de la plainte contre Trump déposée par le partenaire d'un agent de la police du Capitole décédé après le 6 janvier

Amit Mehta, le juge fédéral qui préside le procès à Washington, DC, a estimé que la compagne de Sicknick, Sandra Garza, n'étant pas son épouse ou sa partenaire domestique au sens de la loi de Washington, elle n'avait pas la "qualité pour agir" pour intenter une action pour décès injustifié.

Mais M. Mehta a rejeté la demande d'immunité de M. Trump dans cette affaire, notant que la cour d'appel du district de Columbia avait déjà statué qu'il ne bénéficiait pas de l'immunité présidentielle contre les poursuites engagées à la suite de ses actions autour du 6 janvier.

D'autres parties du procès sont autorisées à se poursuivre, notamment l'allégation selon laquelle M. Trump et les deux hommes accusés d'avoir attaqué M. Sicknick lors de l'attaque du Capitole, Julian Khater et George Tanios, ont participé à un complot visant à "violer les droits civils".

Tanios a plaidé coupable de deux délits liés à l'émeute et a été condamné à une peine de prison et à un an de liberté surveillée. Khater, qui a plaidé coupable de deux chefs d'accusation pour agression, résistance ou entrave à des agents avec une arme dangereuse, a été condamné à 80 mois derrière les barreaux.

Selon l'accord de plaidoyer de Khater, il a pris une bombe aérosol anti-ours dans le sac à dos de Tanios pendant l'attaque et a aspergé une rangée de policiers, dont Sicknick.

Dans sa décision, M. Mehta a estimé qu'il n'était pas nécessaire de "décider si Garza a plaidé de manière plausible que Khater a causé la mort de l'agent Sicknick" car "au minimum, la succession de l'agent Sicknick peut obtenir réparation pour toute douleur et souffrance qu'il a subies avant sa mort, et la plainte plaide suffisamment que les actions de Khater ont causé un tel préjudice".

