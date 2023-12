Un juge fédéral bloque temporairement certaines parties de la loi de l'État de l'Iowa qui interdit les livres et les programmes scolaires traitant des questions LGBTQ.

L'injonction préliminaire du juge de district Stephen Locher a été déposée vendredi et bloque l'application de deux dispositions de la loi - l'interdiction des livres et les restrictions sur les programmes scolaires - qui devait entrer en vigueur le 1er janvier.

M. Locher a qualifié l'interdiction d'"incroyablement large" et a fait remarquer que la loi avait déjà entraîné le retrait de centaines de livres des bibliothèques de l'Iowa. Il s'agit notamment de livres lauréats du prix Pulitzer et de livres d'histoire non fictionnels, de nombreux ouvrages figurant dans les examens d'Advanced Placement et "même de livres conçus pour aider les étudiants à éviter d'être victimes d'une agression sexuelle", selon l'arrêt de la Cour. Ces restrictions sont probablement contraires au premier amendement, selon l'arrêt.

La loi interdit dans les bibliothèques des écoles publiques les livres qui contiennent une "description ou une représentation visuelle d'un acte sexuel" et restreint également l'éducation sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Elle impose également aux écoles d'informer les parents si leur enfant demande à utiliser un nouveau nom ou un nouveau pronom.

Les deux dispositions bloquées par le juge Locher sont l'interdiction des livres et les restrictions en matière d'éducation liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle. La décision n'a pas empêché les écoles d'être obligées d'informer les parents si un enfant demande à utiliser un nouveau nom ou un nouveau pronom.

Deux actions en justice ont été intentées contre la loi de l'Iowa, l'une par l'ACLU Iowa en novembre et l'autre par l'éditeur Penguin Random House au début du mois de décembre.

"Nous sommes heureux que nos clients, les familles de l'Iowa et les élèves puissent poursuivre l'année scolaire sans subir les préjudices causés par ces parties de cette loi inconstitutionnelle", a déclaré l'avocat principal de Lambda Legal, Nathan Maxwell, dans un communiqué publié par l'ACLU de l'Iowa. "Cette décision envoie un message fort à l'État : les efforts visant à interdire les livres sur la base de leur contenu LGBTQ+, ou à cibler les discours qui envoient un message d'inclusion aux étudiants LGBTQ+ de l'Iowa, ne peuvent être tolérés.

Lagouverneure Kim Reynolds, qui a signé le projet de loi en mai 2023, a déclaré dans un communiqué qu'elle était "extrêmement déçue" par la décision. "L'enseignement sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle n'a pas sa place dans les classes de la maternelle à la sixième année", a-t-elle ajouté.

L'Iowa n'est que l'un des nombreux États dirigés par des républicains à avoir adopté, ces dernières années, des lois renforçant ce que les défenseurs des droits de l'enfant qualifient souvent de "droits parentaux". Les détracteurs de ce mouvement controversé affirment qu'il vise à limiter les droits des élèves LGBTQ et d'autres élèves marginalisés.

La Human Rights Campaign, une organisation de défense des droits civils, a comparé la loi sur les droits parentaux de l'Iowa à la législation adoptée en Floride, que les opposants ont baptisée "Don't Say Gay" (Ne dites pas gay). La loi de Floride a interdit certains enseignements sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les salles de classe et a déclenché un feu d'artifice social et politique.

Des lois similaires restreignant les livres autorisés dans les bibliothèques sont récemment entrées en vigueur dans d'autres États, dont le Missouri et l'Utah.

Selon un rapport publié en avril par PENAmerica, une organisation à but non lucratif qui défend la liberté d'expression et traque les interdictions de livres, "la formulation vague des lois concernant la manière dont elles doivent être mises en œuvre, ainsi que l'inclusion de sanctions potentielles pour les éducateurs qui les enfreignent, se sont combinées pour produire un effet dissuasif".

Les lois telles que celle de la Floride incitent les enseignants, les spécialistes des médias et les administrateurs scolaires à retirer les livres des rayons de manière proactive, selon le rapport.

Environ un tiers des titres interdits sont des livres traitant de la race ou du racisme ou mettant en scène des personnages de couleur. Environ 26 % des titres présentent des personnages ou des thèmes LGBTQ+.

Source: edition.cnn.com