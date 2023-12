Un juge fédéral bloque l'interdiction, dans l'Idaho, de dispenser aux mineurs transgenres des soins conformes à leur sexe

La loi aurait exposé les professionnels de la santé qui fournissent de tels soins à des personnes transgenres de moins de 18 ans à des amendes pouvant aller jusqu'à 5 000 dollars et à une condamnation pour crime, entraînant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

Les principales associations médicales, dont l'American Medical Association, l'American Psychiatric Association, l'American Academy of Pediatrics et l'American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, s'accordent à dire que les soins visant à affirmer le genre sont fondés sur des données probantes et médicalement nécessaires pour de nombreux enfants et adultes.

"Les enfants transgenres doivent bénéficier d'un traitement égal au regard de la loi. Les parents devraient avoir le droit de prendre les décisions les plus fondamentales sur la manière de soigner leurs enfants", a écrit le juge B. Lynn Winmill dans sa décision.

M. Winmill a fait valoir que l'interdiction violait les clauses d'égale protection et de procédure régulière du 14e amendement, qui, selon lui, sert à "protéger les minorités défavorisées et à préserver nos droits fondamentaux de tout excès législatif".

"C'était vrai pour les esclaves nouvellement libérés après la guerre civile. C'était vrai au XXe siècle pour les femmes, les personnes de couleur, les couples interraciaux et les personnes souhaitant avoir accès à la contraception. Et ce n'est pas moins vrai pour les enfants transgenres et leurs parents au XXIe siècle", a-t-il écrit.

Le gouverneur républicain de l'Idaho, Brad Little, a promulgué la loi sur la protection des enfants vulnérables en avril. Cette loi, qui devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2024, interdirait aux médecins et aux praticiens de fournir aux mineurs des soins visant à affirmer leur genre, notamment des médicaments bloquant la puberté ainsi que des opérations chirurgicales.

"En signant ce projet de loi, je reconnais que notre société joue un rôle dans la protection des mineurs contre les interventions chirurgicales ou les traitements qui peuvent endommager de manière irréversible leur corps sain", a écrit M. Little dans une lettre adressée aux législateurs de l'Idaho en avril. "Toutefois, en tant que décideurs politiques, nous devrions faire preuve d'une grande prudence chaque fois que nous envisageons de permettre au gouvernement d'interférer avec des parents aimants et leurs décisions concernant ce qui est le mieux pour leurs enfants".

La législation a immédiatement suscité des réactions négatives. Les familles de deux adolescents transgenres de l'Idaho ont intenté une action en justice pour contester l'interdiction.

"Les personnes transgenres comme moi méritent d'avoir les mêmes chances de sécurité et de liberté que les autres, mais cette loi nous vise spécifiquement, nous et nos soins de santé, sans aucune raison valable", a déclaré l'une des plaignantes, appelée Jane Doe, dans un communiqué publié en mai. "J'ai 16 ans - je devrais passer du temps avec mes amis et planifier mon avenir au lieu de me battre contre mon État pour obtenir les soins de santé dont j'ai besoin.

Qu'est-ce qu'une prise en charge affirmant le genre ?

Les soins d'affirmation du genre utilisent une approche multidisciplinaire pour aider une personne à passer du genre qui lui a été assigné à la naissance au genre par lequel elle souhaite être connue.

Ces soins peuvent inclure une thérapie de santé mentale, des bloqueurs de puberté, une thérapie hormonale et des interventions chirurgicales. Le moment et la quantité de soins dont un mineur a besoin sont déterminés au cas par cas, avec l'aide des médecins et des parents.

Selon le bureau des affaires démographiques du département américain de la santé et des services sociaux, les soins précoces visant à affirmer le genre sont "cruciaux" pour la santé et le bien-être des jeunes transgenres.

Le bureau cite des recherches montrant que les jeunes transgenres courent un risque accru de problèmes de santé mentale, y compris de pensées suicidaires, et que les soins visant à affirmer leur identité sexuelle peuvent les aider.

L'Académie américaine de pédiatrie a soutenu cette approche pour les jeunes transgenres.

Remise en cause des interdictions de soins d'affirmation du genre dans l'ensemble des États-Unis

La décision rendue cette semaine par M. Winmill dans cette affaire a donné de l'espoir aux défenseurs des droits des personnes LGBTQ+ qui s'efforcent de contester des interdictions similaires dans d'autres États.

L'American Civil Liberties Union of Idaho, qui a participé à l'action en justice au nom des familles, a qualifié la décision de "victoire pour les familles de jeunes transgenres et leurs prestataires de soins médicaux".

"Cette décision judiciaire est une lueur d'espoir pour les personnes transgenres, alors qu'elles subissent depuis des années des attaques contre leurs droits d'accès aux soins de santé et leur capacité à s'orienter dans le monde qui les entoure", a déclaré Leo Morales, directeur exécutif de l'ACLU de l'Idaho, dans un communiqué.

Selon la Human Rights Campaign, une vingtaine d'États ont interdit aux jeunes de bénéficier de soins conformes à leur sexe. Le groupe de défense des droits des personnes LGBTQ+ estime que trois jeunes transgenres sur dix, âgés de 13 à 17 ans, vivaient en novembre dans des États où la législation interdisait les soins visant à affirmer l'identité sexuelle.

L'ACLU a déposé une douzaine de recours en justice contre l'interdiction des soins aux jeunes transgenres aux États-Unis, selon l'organisation.

Jen Christensen, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com