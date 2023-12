Un juge fédéral autorise l'enlèvement d'une statue confédérée au cimetière d'Arlington

Le juge du district américain Ronnie D. Alston a accordé une ordonnance restrictive temporaire lundi, empêchant le retrait du mémorial après une demande d'injonction préliminaire par les groupes Defend Arlington et Save Southern Heritage Florida.

Ces groupes affirmaient que le projet du ministère de la défense d'enlever le mémorial violait la loi sur la politique environnementale nationale et que le ministère n'avait pas pris soin des tombes entourant le site du mémorial pendant le processus d'enlèvement.

Mais dans une ordonnance déposée mardi, M. Alston a déclaré que les plaignants n'avaient "pas établi qu'une injonction préliminaire était dans l'intérêt du public".

"Les plaintes des plaignants concernant le fait que les travaux d'enlèvement risquent d'endommager les tombes sont mal informées ou trompeuses", indique l'ordonnance.

L'enlèvement de la statue s'inscrit dans le cadre d'une action plus large visant à retirer les symboles confédérés des installations militaires américaines, conformément à une directive du ministère de la défense publiée en octobre dernier. Le cimetière national d'Arlington avait prévu que le monument serait complètement enlevé vendredi, a déclaré Kerry Meeker, porte-parole, à CNN.

La statue de bronze, conçue par le sculpteur américain Moses Jacob Ezekiel et inaugurée en 1914, représente une femme sur un piédestal de 3 mètres de haut. La figure porte une couronne ornée de feuilles d'olivier et tient une couronne de laurier, un soc de charrue et un crochet d'élagage, selon le cimetière. Une inscription biblique à ses pieds dit : "Ils ont transformé leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes".

D'autres figures sur le monument comprennent une femme noire représentée comme une "Mammy", portant le bébé d'un officier blanc, et un homme noir suivant son propriétaire à la guerre, d'après le cimetière.

Si les éléments en bronze du monument devaient être enlevés, sa base et ses fondations en granit devaient rester sur place pour ne pas déranger les tombes environnantes, avaient indiqué les responsables du cimetière.

Selon le site Internet du cimetière, les dépouilles des Confédérés n'ont été autorisées à être enterrées à Arlington qu'en 1900, soit 35 ans après la fin de la guerre de Sécession.

"En 1902, 262 corps de Confédérés ont été enterrés dans une section spécialement désignée, la section 16", précise le cimetière. Le total s'élève aujourd'hui à plus de 400, selon le site web du cimetière.

Selon son porte-parole Macaulay Porter, le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin a fait part de sa déception quant au projet de déménagement. Le gouverneur prévoyait de déplacer le monument dans le parc historique de l'État du champ de bataille de New Market, dans la vallée de Shenandoah, a indiqué M. Porter.

Source: edition.cnn.com