Un juge déclare que les anciens agents électoraux de Géorgie peuvent s'en prendre immédiatement aux biens de Giuliani

En règle générale, les femmes qui ont poursuivi Giuliani et obtenu gain de cause doivent attendre 30 jours avant de commencer à réclamer ses biens dans d'autres États. Mais le juge Beryl Howell du tribunal de district de Washington, qui a supervisé le procès très médiatisé de la semaine dernière, a autorisé les avocats de Shaye Moss et de Ruby Freeman à tenter de récupérer leurs biens dès mercredi.

M. Giuliani, a noté M. Howell, a échappé à la révélation de sa valeur en refusant de communiquer les preuves qu'il détenait dans l'affaire avant le procès, n'a jamais reconnu les précédentes décisions de justice l'obligeant à rembourser les femmes de ses honoraires d'avocat, a affirmé à plusieurs reprises qu'il était ruiné et que le verdict lui porterait gravement préjudice, tout en continuant à bénéficier d'un soutien au cours des derniers mois.

Le refus persistant de Giuliani de répondre aux demandes de découverte des plaignants a empêché ces derniers de tester la véracité des prétendues "difficultés financières" de Giuliani", a écrit Howell dans l'avis rendu mercredi. De telles affirmations sur les "difficultés financières" de Giuliani - quel que soit le nombre de fois où elles ont été répétées ou diffusées publiquement et dûment rapportées dans les médias - sont difficiles à concilier avec le fait que Giuliani dispose d'un porte-parole qui l'a accompagné quotidiennement au procès".

L'équipe de Moss et Freeman a déjà identifié les biens que Giuliani possède à New York et en Floride, tels que des propriétés dans les deux États, selon les documents du tribunal. Son appartement en copropriété à New York a été mis en vente pour plus de 6,1 millions de dollars, et les avocats de Moss et Freeman ont également noté qu'il a conclu un nouveau contrat pour une émission en continu de Newsmax, ce qui pourrait indiquer un certain revenu, en plus des autres apparitions dans les médias qu'il fait.

