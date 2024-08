Un juge a annulé le procès de Karen Read, accusée d'avoir tué son copain policier.

Le procès allègue que Read a été négligente de manière extrême, entraînant des préjudices physiques et mentaux pour O’Keefe, notamment de l’angoisse, de la peur d’une mort imminente, des pertes de salaire, des frais médicaux, des frais d’obsèques et finalement, la mort.

Cette action en justice a été engagée devant le tribunal supérieur du comté de Plymouth à la suite de la conclusion non concluante du procès pour meurtre de Read en juillet, au cours duquel un jury n’a pas pu se mettre d’accord sur les charges. En conséquence, un juge du tribunal supérieur du comté de Norfolk a déclaré un non-lieu, et un nouveau procès a été programmé pour janvier.

Le procès pour décès injustifié cite également deux établissements de Canton, Massachusetts – CF McCarthy’s et Waterfall Bar and Grille – comme défendeurs, les accusant d’avoir servi de l’alcool à Read de manière négligente dans les heures précédant les événements ayant conduit à la mort d’O’Keefe.

Read a été impliquée dans un conduite en état d’ivresse et une collision avec O’Keefe, le laissant mourir de froid une nuit de janvier 2022 à l’extérieur d’une résidence de Canton, où une fête avait lieu. Elle a plaidé non coupable des chefs d’accusation d’homicide involontaire au deuxième degré, de conduite en état d’ivresse ayant entraîné la mort et d’abandon de scène de crime.

CNN cherche activement à contacter les avocats représentant Read dans son procès civil et les a contactés pour obtenir des commentaires. Le réseau a également demandé des commentaires aux deux bars.

Les procédures criminelles contre Read ont suscité des divisions au sein de la communauté du Massachusetts en raison d’allégations de dissimulation généralisée par la police et de manquements dans l’enquête. L’avocat de Read a allégé qu’elle avait été piégée, et O’Keefe avait été agressé à l’intérieur de la maison et ensuite déplacé à l’extérieur pour mourir.

La famille affirme que Read a provoqué des disputes et était jalouse

La famille d’O’Keefe affirme dans le procès que la relation entre lui et Read se détériorait dans les semaines et les jours précédant sa mort le 29 janvier 2022.

«Read a provoqué des disputes, a lutté avec la jalousie et a entretenu des fantasmes d infidélité», indique le procès. «Le 28 janvier 2022 environ, la défenderesse Read savait que sa relation avec (O’Keefe) avait atteint sa fin.»

Read et O’Keefe étaient au CF McCarthy’s et au Waterfall Bar and Grille à Canton la nuit du 28 janvier 2022, selon le procès. Le procès allègue que McCarthy’s a servi sept boissons alcoolisées à Read entre 20h58 et 22h29, et que Read présentait des signes d’ivresse. Read est partie de l’établissement avec une boisson alcoolisée à la main, selon le document judiciaire.

Le procès soutient que lorsque Read est entrée dans le deuxième bar, elle avait apporté la boisson de McCarthy’s avec elle et continuait de présenter des signes d’ivresse. Read a consommé un shot alcoolisé et un cocktail au Waterfall, selon le procès.

Read et O’Keefe ont quitté le Waterfall quelques minutes après minuit le 29 janvier 2022, et Read a conduit O’Keefe jusqu’à la maison de la fête, selon le procès. «La défenderesse Read était sous l’emprise de l’alcool et était incapable de conduire un véhicule en toute sécurité», indique le document.

Il allègue également que Read et O’Keefe se sont disputés ce soir-là, et que après leur arrivée à la fête, O’Keefe est sorti du véhicule de Read, Read a conduit son SUV et a heurté son petit ami, le renversant devant la maison – puis a quitté les lieux.

Elle l’a fait en sachant qu’il neigeait et qu’une tempête de neige se préparait, et en réalisant que laisser O’Keefe dehors dans la neige pourrait entraîner de graves blessures ou la mort, selon le procès.

Vers 4h30, Read a pris connaissance du fait qu’elle avait heurté son petit ami avec son SUV et a informé la nièce de 14 ans d’O’Keefe de sa mort, selon le procès.

Après cela, Read est revenue à la maison de la fête, déjà consciente que O’Keefe était gravement blessé, enterré sous la neige et avait été laissé pour mourir pendant des heures.

L’estate et la famille d’O’Keefe réclament des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Le procès allègue également une infliction négligente de distress émotionnelle.

Le frère de John O’Keefe, Paul O’Keefe, poursuit ce procès au nom de l’estate et à titre individuel, avec le soutien des parents de John.

Le procès accuse les bars d’avoir été négligents dans le service d’alcool à Read parce qu’ils «savaient ou auraient dû savoir que… Read était ivre» lorsqu’elle a été servie.

«Il est clair, à la lumière des faits et des preuves, que l’accusé conduisait son véhicule en marche arrière à une vitesse de 24,2 miles par heure sur une distance de 62,5 pieds, ce qui a entraîné les graves blessures à la tête de M. O’Keefe, le laissant inconscient et entraînant finalement son décès par hypothermie», a affirmé l’assistant district attorney du comté de Norfolk, Adam Lally, lors de ses conclusions lors du procès en fin de juin.

Pendant le procès, l’équipe de défense de Read a accusé des officiers de police hors service à l’intérieur de la maison d’avoir battu mortellement O’Keefe, puis de s’être débarrassés de son corps sur la pelouse avant de mettre en place un complot impliquant des preuves fabriquées et des témoignages mensongers pour incriminer faussement Read.

«Mesdames et messieurs, ce procès a été entouré d’un cou

Au vu des allégations de l'instance en justice, il est rapporté que la famille croit que la relation entre John O'Keefe et Read se détériorait au cours des jours précédant son décès.

