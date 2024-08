Un journaliste partage des informations sur les progrès rapides des forces russes

Hier, il y a eu 63 agressions sur le front de Pokrovsk, comme l'a rapporté la journaliste de NTV, Nadja Kriewald, depuis l'est de l'Ukraine. Elle a parlé à des équipes d'évacuation se dirigeant vers un village ukrainien, mais la mission a visiblement échoué - l'armée russe avait déjà pris le contrôle de la région.

15:33 La Russie dénonce les journalistes américains à KurskL'agence de presse russe Tass a annoncé qu'un diplomate américain de haut rang avait été convoqué par la Russie. Ce geste est une réponse aux "actions provocatrices" de journalistes américains dans la région de Kursk, a déclaré la Russie. La protestation diplomatique affirme que ces journalistes ont illégalement pénétré dans une zone où des forces ukrainiennes ont récemment lancé une offensive. La Russie entend les poursuivre.

15:10 Le commissaire allemand s'indigne de la propagande russe dans l'Est de l'AllemagneLe commissaire fédéral pour l'Est de l'Allemagne, Carsten Schneider, a exprimé sa surprise face à certaines opinions sur l'Ukraine parmi les Allemands. "C'est choquant de voir comment certaines personnes, à l'Est comme à l'Ouest, parlent de l'Ukraine et des Ukrainiens," a déclaré Schneider aux journaux de la Société d'édition de Berlin Nouveau. Il a noté que la propagande russe atteint souvent ces régions, en particulier dans l'Est de l'Allemagne. Schneider a souligné que la survie de l'Ukraine est en jeu dans ce conflit.

14:48 La pénurie de ressources après la poussée de Kursk rendue responsable des gains russesUn commandant ukrainien a déclaré au "Financial Times" que l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine est en partie due à la réaffectation de ressources vers le nord. En conséquence, les troupes ukrainiennes doivent à nouveau rationner les obus d'artillerie - une pratique qu'elles n'ont pas utilisée depuis que le Congrès américain a cessé d'aider l'Ukraine. Les obus ont été remis aux troupes déployées dans la région russe de Kursk.

14:26 Expert en devises : la poussée de Kursk annonce un changement de pouvoir à MoscouL'expert du Kremlin Rainer Munz pense que la poussée ukrainienne dans la région de Kursk pourrait hâter ou au moins rendre visible le changement de génération au sein de l'appareil de pouvoir de Moscou. Cependant, le pouvoir du président russe reste inchangé.

14:01 Avertissement après l'attaque russe sur Ternopil : niveaux de chlore élevés détectésLes autorités locales de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, ont averti les habitants d'augmenter les niveaux de chlore dans l'air suite à une attaque russe sur un site industriel. Selon le journal ukrainien "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, directrice du centre régional de contrôle et de prévention des maladies, a recommandé de limiter les activités en plein air et de garder les fenêtres fermées en raison de niveaux de chlore 4 à 10 fois plus élevés que d'habitude. L'attaque nocturne a visé un dépôt de carburants et de lubrifiants, provoquant un incendie dans une installation non spécifiée. Aucun décès ni blessure n'a été signalé.

13:39 Moscou annonce la capture d'une ville de New York dans la région de DonetskSelon le ministère russe de la Défense, les forces russes ont pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes ont saisi "l'une des plus grandes localités à proximité de Torez, le centre logistique stratégique de Novogorіvka", a déclaré le ministère, utilisant le nom soviétique de la ville, qui a été renommé New York en 2021 suite aux efforts des activistes ukrainiens. Située à environ six kilomètres au sud de Torez, qui est la cible d'attaques russes depuis des semaines, la ville a une histoire remontant à l'époque des colons allemands.

13:01 Soldat russe défecteur espionnait pour l'UkraineLe renseignement militaire ukrainien (HUR) a révélé qu'un soldat russe qui a déserté pour rejoindre l'Ukraine s'est livré à l'espionnage et a blessé son commandant. Avant de s'enfuir, le soldat, connu sous le nom de code "Silver", a blessé son commandant avec une grenade à Ocheretyne, dans l'oblast de Donetsk. Il aurait partagé des informations sur les troupes russes et leurs opérateurs avec la "légion de la liberté de la Russie" et le projet "Je veux vivre" du HUR.

12:23 Le Parlement ukrainien vote pour interdire l'Église orthodoxe pro-russeLe Parlement ukrainien a fait un pas en avant pour interdire l'Église orthodoxe russe. Les députés ukrainiens ont approuvé un projet de loi interdisant l'Église orthodoxe russe de fonctionner sur le territoire ukrainien. Les tribunaux sont également appelés à interdire les organisations religieuses liées à l'Église orthodoxe russe. Kyiv accuse l'Église orthodoxe ukrainienne de servir de plateforme à l'influence russe dans le pays et de soutenir l'invasion de l'Ukraine.

11:51 Plus de 500 pompiers luttent contre un important incendie dans un dépôt de pétrole en RussiePlus de 500 pompiers luttent contre un important incendie dans un dépôt de pétrole situé dans la région russe du sud de Rostov. Le feu a envahi une superficie d'environ 10 000 mètres carrés, avec plusieurs citernes de diesel actuellement en feu, selon Valery Gornitsky, chef de Proletarsk, comme le rapporte l'agence de presse TASS. Gornitsky a également mentionné qu'il n'y a pas de danger imminent d'explosion, pas de risque pour la population et pas besoin d'évacuation. Quatre avions de lutte contre les incendies et plus de 520 pompiers participent à l'opération. Gornitsky a expliqué que les avions sont essentiels en raison de la chaleur intense empêchant les véhicules d'approcher du feu. Au moins 41 pompiers ont été blessés jusqu'à présent, 18 nécessitant une hospitalisation.

11:08 Installation industrielle et citerne de carburant touchées dans la région ukrainienne de Ternopil par les bombardements russesLes autorités ukrainiennes ont confirmé qu'une installation industrielle et une citerne de carburant ont été touchées dans la région de Ternopil lors des derniers bombardements aériens russes. Des images de la télévision ukrainienne ont montré une épaisse fumée s'élevant au-dessus de Ternopil, incitant les autorités locales à recommander aux habitants de rester à l'intérieur. Plus de 90 pompiers travaillent actuellement pour éteindre l'incendie, la situation étant maintenant sous contrôle, selon l'administration régionale de Ternopil.

10:41 Ancien diplomate russe Bondarev critique la "comportement de lâche" de PoutineDans un article invité pour ntv.de, Boris Bondarev, ancien diplomate russe, fustige le président Vladimir Poutine pour avoir affiché un "comportement de lâche". L'image de Poutine en tant qu'adversaire imbattable a été ternie par le début de l'invasion de l'Ukraine. La prise rapide en quelques jours n'a pas eu lieu. Récemment, Moscou semblait pris de court et submergé par l'assaut ukrainien sur la région russe de Kursk. "Poutine est perdu face à une véritable menace et ne sait pas comment réagir. Il ne démontre même pas l'esprit combatif d'un rat acculé, mais agit comme un imposteur lâche", commente Bondarev. Le diplomate dissident condamne également fermement la politique des politiciens occidentaux interdisant à l'Ukraine d'utiliser les armes livrées sur le territoire russe. "Il faut affronter Poutine avec des paroles fermes." Il balaie les préoccupations de l'Ouest concernant l'"escalade" comme étant infondées. "L'escalade est déjà en cours - l'opposition à Poutine a pénétré sur le territoire russe ! Mais il ne réagit pas du tout", souligne Bondarev.

10:13 Les autorités ukrainiennes rapportent cinq morts civils et plus de 20 blessés dans des attaques russesLes autorités ukrainiennes ont confirmé que cinq civils ont perdu la vie et au moins 22 ont été blessés, dont un enfant, dans des attaques russes au cours des dernières 24 heures.

09:37 Dépôt de carburant russe en feu : image satellite met en évidence l'ampleur de l'incendieLes forces ukrainiennes ont bombardé un grand dépôt de carburant à Proletarsk, situé dans le sud de la Russie, avec des drones dimanche matin. Le feu persiste depuis plus d'une journée, avec plus de 40 pompiers blessés, selon les autorités régionales. Des images satellite montrent également l'ampleur de l'incendie.

09:16 Kyiv affirme plus de 1300 soldats russes tués en une journéeLes chiffres officiels de Kyiv indiquent de lourdes pertes du côté russe : plus de 1300 soldats russes ont été tués ou rendus inaptes au combat en une seule journée. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 601 800 soldats russes ont été classés comme "éliminés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le rapport quotidien du ministère sur les pertes russes met en évidence la perte de 5 chars supplémentaires (8518) depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine. Depuis février 2022, l'Ukraine a rapporté plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones hors d'usage ou détruits chez les militaires russes. Malheureusement, ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. La Russie reste muette sur ses pertes en Ukraine.

08:47 Biden défend la résistance de l'Ukraine : "Aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs""Aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs", a déclaré Joe Biden. S'exprimant lors de la première soirée de la Convention nationale démocrate, selon "Kyiv Independent", le président américain a déclaré : "Putin pensait qu'il prendrait Kyiv en trois jours. Trois ans ont passé, et l'Ukraine reste libre." Biden a contrasté son engagement envers une NATO robuste et une Ukraine autogouvernée avec l'ancien président Donald Trump, qui a complimenté le président russe Vladimir Poutine. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se soumettre aux dictateurs", a répété Biden.

08:31 La Russie bombarde l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnesLes forces russes ont une fois de plus ciblé l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnes, selon des sources militaires ukrainiennes. Neuf régions, y compris la partie centrale, nord et sud du pays, ont été attaquées, avec la destruction de trois missiles et 25 drones, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Cela marque la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, a expliqué l'armée. Au total, 41 alertes aériennes ont été déclenchées à Kyiv ce mois-ci. Hier seulement, l'armée a rapporté l'interception d'une attaque de drones sur Kyiv.

07:52 Réponse militaire : Attaque de missiles russes sur Kyiv repoussée - Pas de dommages signalésCe matin, les forces russes ont prétendument attaqué Kyiv depuis le nord avec des missiles, selon le message Telegram de l'administration militaire de Kyiv. "Il semble que l'ennemi ait attaqué la capitale Kyiv depuis le nord, en utilisant peut-être des missiles balistiques tels que l'Iskander. C'est la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci !" indique le communiqué. Les missiles ont prétendument été abattus par les forces de défense aérienne aux abords de la ville. Pour l'instant, aucun dommage ni victime n'est signalé à Kyiv.

07:38 Biélorussie : Loukachenko envoie des troupes et de l'aviation supplémentaires à la frontière ukrainienneSelon le général-major Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, la Biélorussie a déployé des troupes et des avions de défense aérienne supplémentaires à sa frontière avec l'Ukraine, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette annonce intervient peu après que le président biélorusse Alexander Loukachenko ait déclaré avoir déployé un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Loukachenko a déclaré que la présence militaire près de la frontière était due à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Dans une apparition télévisée en direct, Lukyanovich a déclaré que des avions militaires biélorusses, des missiles anti-aériens et des unités radioélectroniques avaient été déployés à la frontière. Kyiv n'a pas encore vérifié les allégations de Lukyanovich concernant les troupes et les armes supplémentaires de la Biélorussie à la frontière. Il y a plus d'une semaine, le service frontalier d'État ukrainien a rapporté qu'il n'y avait aucun signe de concentration de troupes le long de la frontière biélorusse, malgré l'ordre de Loukachenko.

07:24 ISW: Russie Déplace 5 000 Soldats à l'Oblast de KurskLe redéploiement de troupes russes depuis d'autres sections du front vers la région de Kursk est motivé par les activités des troupes ukrainiennes dans la région, selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). "Les forces russes ont envoyé des soldats supplémentaires dans l'oblast de Kursk depuis le début de l'avancée ukrainienne, déplaçant potentiellement plus de 5 000 soldats dans la région", affirment les analystes.

06:54 Zelensky : Un Deuxième Sommet de Paix en Ukraine Cette Année est ImpératifLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté ses diplomates à accélérer les préparatifs pour le deuxième sommet de paix en Ukraine cette année. Lors d'une réunion des chefs des missions diplomatiques étrangères en Ukraine, intitulée "Diplomatie de guerre : Résilience, armes, victoire", Zelensky a déclaré : "Le premier sommet, à mon avis, a été un remarquable succès pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui ont contribué à sa tenue. Actuellement, nous préparons le deuxième sommet de paix et il doit avoir lieu cette année. Nous devons tout faire pour renforcer la base de soutien à la déclaration du premier sommet."

06:22 Ukraine : La Russie Effectue une Nouvelle Attaque Aérienne de Nuit sur KyivLa Russie continue de prendre pour cible la capitale ukrainienne pendant les heures nocturnes, selon les rapports ukrainiens. Les unités de défense aérienne ont été mobilisées une fois de plus pendant les premières heures du matin pour contrer une nouvelle attaque aérienne russe sur Kyiv, selon le message Telegram de l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui semblaient provenir du déploiement de systèmes de défense aérienne.

05:11 Kyiv Signale de Nombreuses Attaques de Drones dans des Régions DistantesAu cours de la nuit, des essaims de drones ont attaqué diverses régions ukrainiennes éloignées du front, selon la défense aérienne. Les troubles ont été signalés à Sumy, Poltava, Kherson, Mykolaiv et aux alentours de la capitale, Kyiv. Les unités de défense aérienne étaient également actives dans la région. Aucun dommage n'a été signalé pour l'instant.

02:23 États-Unis Réaffirme son Engagement envers Kyiv - Intérêt pour les Discussions sur l'Offensive de KurskMalgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent fermes dans leur soutien à Kyiv. "Le président américain Joe Biden a clairement affirmé que nous continuerons à soutenir Kyiv et de nous tenir à ses côtés aussi longtemps que nécessaire", a déclaré un représentant du département américain de la Défense. Les États-Unis continueront de prioriser la fourniture d'équipement militaire à Kyiv, a ajouté le porte-parole. Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a assuré à son homologue ukrainien, Rustem Umerow, de leur soutien continu lors de leur échange, et le porte-parole a révélé qu'Austin avait obtenu des informations sur les aspirations ukrainiennes pour l'offensive pendant leur communication.

01:07 Allemagne Livre un autre Système de Défense Iris-TL'Allemagne a envoyé un autre lot de fournitures militaires en Ukraine. Selon la page de résumé du ministère de la Défense, les dernières livraisons comprennent, entre autres armes, un troisième système de défense aérienne Iris-T SLS. La livraison comprenait également des milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et plusieurs centaines de fusils, accompagnés des munitions appropriées.

00:20 Zelenskyy : Plus Grande Capture de Soldats Russes Depuis le Début de la GuerreL'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk a permis la capture du plus grand nombre de soldats russes depuis le début de la guerre, selon le président Volodymyr Zelensky. S'adressant aux diplomates ukrainiens, Zelensky a expliqué que ces soldats seraient échangés contre des Ukrainiens capturés plus tard. Jusqu'à présent, les observateurs estiment que la Russie a capturé plus d'Ukrainiens que l'Ukraine n'a capturé de Russes.

22:21 Chef de la Régiment Chechène : Ceux Qui Tombent à Kursk iront au ParadisLe chef de régiment chechène Apti Alaudinov a exhorté les conscrits russes à se rendre sur le front, selon le journal Kyiv Independent. Ceux qui trouvent la mort dans la région de Kursk, a-t-il dit, "iront au paradis".

21:58 Zelenskyy : L'Incursion a Anéanti la Ligne Imaginaire de la RussieLe président Volodymyr Zelenskyy de l'Ukraine a mentionné dans le journal Pravda que l'incursion ukrainienne sur le territoire russe, qui avait été considérée comme improbable, était restée sous silence. Récemment, un grand nombre de pays ont mis en garde contre le fait que cela pourrait potentiellement franchir la ligne la plus critique de la Russie. Maintenant, selon Zelenskyy, "l'idée de la ligne critique de la Russie semble avoir disparu aux alentours de Sushcha".

21:15 Le président tchèque: l'adhésion à l'OTAN possible pour l'Ukraine partiellement occupéeLe président tchèque Petr Pavel plaide en faveur de la possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN même si certaines parties de son territoire restent sous le contrôle de la Russie. Il prévoit que l'Ukraine pourrait négocier un accord de paix avec la Russie dans les années à venir, a déclaré Pavel dans une interview accordée au site d'actualités "Novinky". Un tel accord pourrait signifier que la Russie conserve certaines parties du territoire ukrainien pendant une période prolongée sans que les "États démocratiques" n'aient à reconnaître l'ajustement frontalier. Par conséquent, cette frontière temporaire pourrait faciliter l'acceptation de l'Ukraine dans l'OTAN dans la région qu'elle administre à ce moment-là, selon Pavel. De même, l'Allemagne a rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était partiellement occupée par l'Union soviétique.

20:57 Les forces ukrainiennes approchent à 12 kilomètres du ponton russeLes forces ukrainiennes ont capturé la ville de Wyschnewka située dans la région russe de Kursk, selon les observateurs de la guerre. Cela les place à 12 kilomètres du ponton sur la rivière Seym, qui sert actuellement de seule voie logistique pour l'armée russe pour les fournitures ou la retraite.

20:36 L'administration de Pokrovsk conserve l'espoirL'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk se trouve dans une situation incertaine alors que les forces russes avancent : "Elles se dirigent vers les outskirts de Pokrovsk. C'est un secret de polichinelle", a admis le chef du département d'information au "Washington Post". "Peut-être que la situation changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera quelque part près de Pokrovsk et que nos troupes les repousseront", a-t-elle déclaré. En cas de capture de Pokrovsk, cela marquerait la plus grande ville conquise par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

