Un journaliste expérimenté est agressé à l'extérieur de sa résidence et son agence de presse est chargée de rendre compte des procès du présumé auteur.

Le dilemme imprévu que le journal et son équipe affrontent depuis environ deux ans découle de l'arrestation et de l'inculpation de Telles, un ancien administrateur de 47 ans du comté de Clark, dans le cadre de l'odieux meurtre de Jeff German, journaliste d'investigation du Review-Journal. La mort inattendue et choquante de ce journaliste dévoué est survenue après plusieurs mois passés à explorer les tensions internes et les allégations de conduite inappropriée au sein du bureau de Telles. Malgré ses protestations d'innocence, Telles encourt la possibilité de passer le reste de sa vie en prison s'il est reconnu coupable.

Les rédactions sont habituées à endurer la douleur et la perte, à envoyer des reporters dans des zones de conflit, à parler aux victimes et suspects d'actes impensables, et à faire face à des menaces pour leur sécurité personnelle. Cependant, fournir une couverture objective du meurtre d'un collègue journaliste dans leur propre cour est une tâche difficile, même pour les professionnels les plus expérimentés. Pour le Review-Journal, cette tâche difficile est devenue leur nouvelle normale.

"Les reportages de German ont mis en lumière un manager accusé de harcèlement, de rétorsion et de création d'un environnement de travail hostile, ainsi que d'avoir entretenu une relation inappropriée avec une collègue féminine", a déclaré Rhonda Prast, ancienne rédactrice en chef du Review-Journal qui a supervisé l'enquête de l'équipe d'investigation après le décès de German, lors de la conférence IRE de 2021.

La défaite de Telles dans la primaire démocrate suite aux reportages de German a mis fin à son mandat en tant qu'élu public. Après l'élection, Telles a publié une missive agressive sur son site Web, dénonçant le Review-Journal et son travail, niant les allégations formulées dans les reportages de German.

Après la découverte de German à l'extérieur de sa résidence, les journalistes du Review-Journal, encore sous le choc de ce crime horrible, ont commencé à enquêter sur son meurtrier et à achever son travail inachevé.

L'enquête a consisté à examiner méticuleusement les reportages de German à la recherche d'indices, ce qui a finalement permis d'identifier un véhicule lié à la scène de crime, aboutissant à l'arrestation et à l'inculpation de Telles pour meurtre.

"During those initial days, the [investigative] team never stopped. We had to trace Jeff’s sources because he had not shared that information," Prast a partagé. "Some were found through his emails. I discovered one source in Jeff’s email trash. Briana [Erickson] and Art [Kane] followed up on sources and worked through piles of printed records Jeff had at home."

Briana Erickson, ancienne journaliste d'investigation du Review-Journal, a cherché à poursuivre l'héritage de German en revisitant les différentes étapes de la vie de Telles, en explorant une décennie de comportement présumé toxique et de harcèlement qui n'avait pas suscité de préoccupations auprès des institutions qui le surveillaient, comme elle l'a révélé lors de la conférence IRE.

Le journal a examiné le passé de Telles, récupérant des appels au 911 de son ex-épouse et déterrant des images de son arrestation antérieure pour coups et blessures domestiques.

Au cours de leur couverture du meurtre de German, le Review-Journal a priorisé la protection de la vie privée et des sources du journaliste décédé. Pendant l'enquête policière, les autorités ont récupéré le téléphone de German, quatre ordinateurs et un disque dur externe de sa maison.

"Justice pour Jeff est notre priorité absolue. Cependant, ses nombreuses sources confidentielles pour les histoires DOIVENT être protégées", a souligné Keith Moyer, le directeur de publication et rédacteur en chef du Review-Journal sur les réseaux sociaux.

Bien que la Cour suprême du Nevada ait confirmé une loi de l'État protégeant les journalistes de l'obligation de révéler leurs sources, le Review-Journal a finalement fourni la plupart des données du téléphone de German aux procureurs, aux avocats de la défense et aux forces de l'ordre en mai.

La semaine précédant le procès de Telles, le Review-Journal a publié une série d'articles portant sur le procès et la carrière illustre de German. Ces articles, signés par Arthur Kane, rédacteur en chef des enquêtes, et Katelyn Newberg, journaliste judiciaire, ont mis en valeur German comme un journaliste d'investigation audacieux, expérimenté dans la navigation auprès des figures du crime organisé à Las Vegas et dévoué à son travail. Le Review-Journal a également créé un mémorial "En souvenir de Jeff German" sur son site Web, qui héberge tous les reportages sur le journaliste décédé depuis sa mort en 2022.

Au début du procès, le Review-Journal s'est assuré que son public reste informé, en déplaçant l'histoire en une du journal et en offrant un flux en direct du procès sur son site Web.

Couvrir les tragédies est une tâche courante pour les journalistes, mais lorsque la victime est un collègue, la tâche devient encore plus difficile, a déclaré Katherine Jacobsen, qui supervise les États-Unis, le Canada et les Caraïbes pour le CPJ.

"Mais ce que les journalistes font vraiment bien, je pense, c'est de mettre leur chapeau de journaliste et de traiter plus tard et de rapporter d'abord", a déclaré Jacobsen à CNN. "J'ai le plus grand respect pour l'approche mesurée que prennent les rédactions comme le Las Vegas Review-Journal lorsqu'elles traitent de tels sujets délicats."

Le Review-Journal a décliné de commenter pour cet article, invoquant le procès en cours.

"Nous laisserons notre travail parler de nous jusqu'à ce que cela se termine", a déclaré Glenn Cook, rédacteur en chef et vice-président senior du Review-Journal pour les nouvelles.

Alors que le sort de Telles est entre les mains du jury, l'équipe du journal rejoint les rangs d'autres rédactions qui ont été contraintes de naviguer dans le traumatisme affectant leur propre personnel. Depuis 1992, 14 journalistes ont été tués aux États-Unis, le dernier étant un journaliste de télévision abattu en Floride l'an dernier alors qu'il rapportait un tir précédent, selon le CPJ.

Au cours des derniers mois, le Wall Street Journal a mené une campagne publique pour obtenir la libération du journaliste Evan Gershkovich, injustement emprisonné en Russie pendant 491 jours. Pendant son incarcération, ses collègues au travail ont gardé la flamme de l'espoir vivante, en mettant en avant son cas en une, en organisant des lectures à haute voix, des courses mondiales et des buzz sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur la situation de leur collègue.

Il y a quelque temps, The Washington Post a mis en place une stratégie de reportage vigoureuse lors de la disparition et de l'assassinat brutal du journaliste saoudien et contributeur occasionnel Jamal Khashoggi. Alors que Khashoggi était toujours porté disparu, The Post a publié de nombreux articles décrivant les événements entourant la disparition du journaliste, et a joué un rôle crucial dans la révélation de la vérité derrière la triste fin du journaliste.

Malheureusement, alors que le conflit entre Israël et Hamas se poursuit, au moins neuf journalistes travaillant pour le réseau de télévision Al Jazeera ont perdu la vie dans les violents affrontements. De manière inébranlable, la chaîne sponsorisée par le Qatar n'a pas hésité à dénoncer la mort de ses journalistes et photographes, attribuant la responsabilité à l'armée israélienne dans des déclarations fermes.

Compte tenu des exigences inherentes de la profession, les journalistes sont souvent appelés à rendre compte de la mort de leurs propres pairs, tout comme ils le feraient pour d'autres événements courants dans leurs communautés. Une tâche particulièrement difficile et émotionnelle.

Katsilometes, chroniqueur pour The Review-Journal, a déclaré en réponse au décès de German, "C'est Jeff - celui qui convient le mieux pour couvrir cette histoire. C'est celui vers qui nous nous tournons dans des situations comme celle-ci."

