Un journal peut vous aider à mieux utiliser vos rêves.

"'Les rêves ne sont que des rêves', dit un proverbe. Mais un chercheur en rêves voit les choses différemment. Il conseille de consigner ses rêves quotidiennement pour aider à traiter les expériences importantes. Mais comment tenir un journal de rêves?

Qu'il s'agisse de sottises sur le fait de voler ou d'être coincé dans un examen de mathématiques, nos rêves ont plus ou moins à voir avec la vie réelle. Ils peuvent être déclenchés par des événements ou des problèmes qui nous tiennent à cœur lorsque nous sommes éveillés - nous aidant à traiter des émotions comme la peur, le stress, la confusion et la vulnérabilité, explique la psychologue américaine et chercheuse en rêves Kelly Bulkeley dans un article pour Psychology Today.

Il suggère de tenir un journal de rêves pour comprendre et même exploiter ces processus émotionnels profonds. Les rêves peuvent également avoir une fonction inspirante, dit-il. En période de crise, certains rêves pourraient recentrer l'attention sur nos capacités de changement créatif, d'adaptation et de croissance nouvelle : "Ces capacités peuvent, par exemple, apparaître dans un rêve simple où vous découvrez une nouvelle pièce dans une maison."

En consignant vos rêves, vous pouvez les relire, repérer des schémas, les comparer avec les expériences réelles et peut-être mieux vous comprendre. Vous pouvez acheter des journaux de rêves spéciaux, mais un carnet ou un bloc-notes fera l'affaire.

Pour tirer le meilleur parti de votre journal de rêves, Bulkeley conseille : Placez un carnet et un stylo ou votre téléphone avec une application de reconnaissance vocale à côté de votre lit. Il doit être facile de consigner votre rêve dès le réveil.

Idéalement, chaque entrée devrait comprendre la date, l'endroit où vous avez dormi, l'heure à laquelle vous vous êtes endormi, l'heure à laquelle vous vous êtes réveillé et une évaluation de la qualité de votre sommeil - bonne, moyenne ou mauvaise. Cela est utile car les conditions de sommeil peuvent influencer les rêves. Et "si vous ne vous souvenez d'aucun rêve de cette nuit-là, vous avez quand même recueilli des informations utiles sur votre sommeil".

Une dernière chose : si vous écrivez vos rêves le matin, votre écriture sera peut-être bâclée. Il est donc recommandé de recopier les notes soigneusement à la main ou sur l'ordinateur. Après tout, vousWant to be able to relire pour en tirer le meilleur parti.

La documentation régulière des rêves peut favoriser la croissance personnelle, car l'éducation sur nos rêves peut être éclairante. Par exemple, l'analyse des schémas dans vos rêves peut révéler des pensées ou des sentiments inconscients.

De plus, considérez votre journal de rêves comme un outil essentiel pour améliorer la conscience de soi grâce à l'éducation qu'il fournit sur votre esprit subconscient."

