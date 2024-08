Mariah Carey a passé ses derniers jours avec sa mère décédée

- Un jour tragique, Mariah Carey a connu la perte de sa mère et de sa sœur.

Mariah Carey exprime sa gratitude d'avoir pu passer les derniers jours de sa mère auprès d'elle avant son décès. Dans un communiqué, elle déclare : "J'ai eu la chance de passer les derniers jours aux côtés de ma mère avant son départ." Elle remercie la gentillesse et la compréhension de tous pendant cette période difficile, en espérant que sa vie privée soit respectée. Malheureusement, sa sœur est également décédée le même jour, comme elle l'a mentionné dans une déclaration à un magazine américain "People". La cause de leur décès n'a pas encore été révélée. La mère de Carey était âgée de 87 ans, et sa sœur, Alison, de 63 ans.

Carey est devenue une icône malgré un passé familial tumultueux. Dans son livre "The Meaning of Mariah Carey" sorti en 2020, elle a révélé un enfance difficile marquée par la négligence et le racisme. Sa mère, une chanteuse irlandaise, assurait les revenus du foyer, tandis que son père, décédé en 2002, avait des origines africaines-américaines et vénézuéliennes et travaillait comme ingénieur. Malheureusement, le couple s'est séparé peu après la naissance de Carey, et elle a un frère aîné.

Dans ses mémoires, Mariah Carey a exploré les complexités de sa relation avec sa mère et ses rares interactions avec sa famille. Sur Instagram, elle a rendu hommage à sa mère, Patricia, en février 2019, à l'occasion de son anniversaire, en la décrivant comme une "vrai

Lire aussi: