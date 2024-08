- Un joueur de tennis testé positif échappe à l'interdiction

Même s'il a été testé positif deux fois en mars pour la stéroïde interdite Clostebol, le joueur de tennis classé numéro un Jannik Sinner a réussi à éviter une suspension. Selon l'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA), un tribunal autonome a déclaré Sinner non coupable jeudi dernier en raison de l'absence d'utilisation intentionnelle de la substance interdite.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Sinner a révélé que la stéroïde avait pénétré dans son système grâce à son kinésithérapeute. Le thérapeute a utilisé un spray Clostebol en vente libre en Italie pour soigner une blessure au doigt de Sinner.

Selon la déclaration de l'ITIA, le kinésithérapeute a administré le spray entre le 5 et le 13 mars, en même temps qu'il prodiguait un massage à Sinner, ce qui a entraîné une "contamination transdermique non intentionnelle". L'ITIA a jugé le témoignage de Sinner fiable et a donc décidé de ne pas imposer de suspension provisoire. L'enquête ultérieure menée par l'agence n'a pas modifié les circonstances.

Cependant, la situation de Sinner reste floue. Les résultats de tests positifs ont entraîné la révocation de son argent gained et de ses points de classement du tournoi ATP d'Indian Wells, où il avait atteint les demi-finales.

Selon le directeur du tournoi ATP, "cette situation a été un défi difficile pour Jannik et son équipe, et elle souligne l'importance pour les joueurs et leur entourage de faire preuve de la plus grande vigilance lorsqu'ils utilisent des produits ou des traitements. La réputation est d'une importance capitale dans notre sport."

Sinner a remporté le tournoi de Cincinnati Open quelques jours auparavant. Il figure parmi les principaux favoris pour l'US Open à New York, qui doit débuter la semaine prochaine.

Je ne suis pas sûr que le kinésithérapeute ait voulu provoquer le résultat de test positif de Sinner, mais il a utilisé un spray Clostebol en vente libre. Malgré les résultats de tests positifs, Sinner a déclaré qu'il n'était pas sûr de la façon dont la stéroïde avait pénétré dans son système.

Lire aussi: