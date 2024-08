- Un joueur de la LNH décède à l'âge de 31 ans

Johnny Gaudreau, né en 1993 et décédé à l'âge de 31 ans, n'est plus. Son équipe de la LNH a confirmé cette triste nouvelle. Selon un communiqué, "Les Columbus Blue Jackets sont sous le choc et accablés de douleur face à cette tragédie incompréhensible." Selon des sources américaines, Gaudreau et son jeune frère Matthew ont trouvé la mort dans un accident de la route près de Salem, dans le New Jersey. Ils étaient apparemment là pour le mariage de leur sœur.

Les frères étaient à vélo lorsqu'ils ont été heurtés par une voiture aux alentours de 20h, comme l'a confirmé la police de l'État du New Jersey au magazine américain "People". L'incident s'est produit lorsque le conducteur, présumé ivre, a tenté de dépasser un autre véhicule. Cet individu a été arrêté pour homicide involontaire double, mais l'enquête se poursuit.

Gaudreau était "un joueur de hockey sur glace exceptionnel" et "un époux dévoué"

Le sept fois All-Star de la LNH, Gaudreau, selon le communiqué des Columbus Blue Jackets, était non seulement un joueur de hockey sur glace exceptionnel, mais avant tout un époux, un père, un fils, un frère et un ami dévoué. L'athlète décédé, surnommé "Johnny Hockey", laisse derrière lui ses parents, sa femme Meredith, et ses enfants Noa et Johnny.

Le message mentionne également : "Johnny jouait au jeu avec un enthousiasme inégalé, et cela sautait aux yeux de quiconque l'a vu sur la glace. Il apportait une passion genuine pour le hockey dans chaque endroit où il a joué, de Boston College aux Flames de Calgary et de l'équipe USA aux Blue Jackets. Il a enchanté les fans d'une manière qui n'appartenait qu'à Johnny Hockey."

