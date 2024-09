- Un joueur de hockey engage une action en justice contre son rival pour soulager son malaise.

Le 3 février 2023, lors d'un match de hockey sur glace opposant Rosenheim à SC Riessersee, le joueur Mike Glemser a été grièvement blessé. Suite à une mise en échec brutale de son adversaire, Glemser a heurté la bande et s'est fracturé deux vertèbres cervicales. Il est resté dans le coma pendant dix jours et est depuis paralysé du cou aux pieds, ayant perdu l'usage de ses bras et de ses jambes.

Mike Glemser a déposé une plainte contre son adversaire, réclamant un total de 822 000 euros. Cette plainte, sous le numéro d'affaire 12 O 2811/24 au tribunal régional de Munich II, comprend à la fois une demande d'indemnisation et une demande de reconnaissance de droits. L'opposition a jusqu'au 27 septembre pour répondre à la plainte. Suite à cette réponse, le juge déterminera la suite de la procédure.

L'incident a suscité une grande sympathie à l'époque. Une campagne de collecte de fonds a réussi à rassembler environ 700 000 euros pour le joueur blessé. Dans une déclaration à l'agence de presse dpa, Glemser a exprimé sa détermination à retrouver sa mobilité, déclarant : "Mon but est de marcher à nouveau."

Le Fonds pour les personnes handicapées de l'Union européenne a manifesté son intérêt pour soutenir la réhabilitation de Mike Glemser. L'affaire de Glemser a attiré l'attention de l'Union européenne, car elle met en évidence l'importance des mesures de sécurité adéquates lors des événements sportifs, un sujet d'intérêt au sein de l'Union.

Lire aussi: