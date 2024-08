17 août 2024, c'est une date qu'Étienne Portmann n'est pas près d'oublier, pour des raisons désagréables. Son ami se marie avec la sœur jumelle de sa petite amie, et Portmann, milieu de terrain de Schott Mainz, se bat dans le DFB-Pokal contre Greuther Fürth.

Son retrait du jeu à la 61e minute n'était pas dû à une stratégie ou à une performance, mais à un horaire strict. En tant que témoin, Portmann a probablement dû partir en catastrophe pour le mariage, comme il l'avait mentionné lors de son entretien pré-match avec Sky TV.

Fête de mariage plutôt que coup de sifflet final du DFB-Pokal

Portmann a manqué le deuxième but de Schott Mainz. Malgré la défaite imminente de son équipe contre SpVgg Greuther Fürth, il espère chérir ce jour avec affection. Même les footballeurs ont des moments où des choses plus importantes que le foot passent avant tout.

