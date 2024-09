Chance Gainer, un élève de terminale au lycée de Port St. Joe dans le nord de la Floride, jouait au coinier pendant un match à l'extérieur au lycée de Liberty County lorsque, selon le superintendant des écoles du district de Gulf, Jim Norton, il a soudainement touché le sol juste avant la mi-temps, samedi.

"C'est un jeune homme exceptionnel qui pourrait devenir une légende", a déclaré Norton. "Je considère Chance comme un ami."

Avant son 18e anniversaire, Gainer est décédé à l'hôpital local, laissant derrière lui ses parents et ses frères et sœurs pour continuer leur vie sans lui.

La semaine dernière, la National Federation of State High School Associations a annoncé que six étudiants-athlètes du lycée avaient perdu la vie au cours du mois précédent, quatre d'entre eux en raison de problèmes cardiaques et deux en raison de collisions, selon l'Associated Press. Le décès de Gainer s'ajoute à ce total.

Depuis le début de l'année scolaire, trois joueurs de football américain du lycée ont perdu la vie aux États-Unis, comme CNN l'a rapporté dans son précédent article.

Le jeune Semaj Wilkins a subi une urgence médicale pendant l'entraînement de football au lycée New Brockton High School le 13 août, selon CNN affilié WDHN. Le jeune Caden Tellier, 16 ans, a subi une blessure cérébrale fatale lors de son premier match, tandis que le jeune Cohen Craddock, 13 ans, est décédé suite à une collision pendant l'entraînement.

La cause du décès de Gainer n'a pas été révélée. CNN a contacté le bureau du médecin légiste de Pensacola, en Floride, pour obtenir plus de détails.

Norton a déclaré que Gainer revenait à un huddle défensif après une pause eau lorsqu'il s'est effondré et a perdu connaissance. Le superintendant ignore si Gainer avait des conditions médicales préexistantes.

Le taux de blessures chez les enfants pratiquant des sports, en particulier le football, a augmenté ces dernières années. Les statistiques de la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis indiquent une baisse significative des blessures liées au football de 2013 à 2019, suivie d'un plateau en 2020 en raison des confinement liés à la Covid-19 et une augmentation Subsequent en 2021.

Son sourire était radieux

Gainer a marqué deux touchdowns le soir de son décès, a partagé Norton.

Le décès de Gainer a plongé la petite communauté côtière de Port St. Joe dans la stupeur, selon Norton. Avec une population étudiante d'environ 500 élèves, le lycée est très soudé.

"Le personnel de l'école, les amis et le clergé local se sont réunis au lycée de Port St. Joe après la tragédie pour offrir leur soutien à la famille endeuillée qui est revenue en ville", a déclaré Norton dans un communiqué.

Gainer avait récemment visité l'Université Vanderbilt à Nashville, où il rêvait de jouer au football, selon Norton.

"Academiquement, il était plus que capable", a déclaré Norton avec admiration. "Il était ravi des opportunités académiques que lui offrirait Vanderbilt."

Gainer est rappelé par ses parents, ses frères et sœurs et sa petite amie du lycée, qui est cheerleader de l'équipe de football, selon Norton.

Gainer a été décrit comme chaleureux et réservé par la principale Sissy Godwin dans un communiqué.

"Vous n'auriez peut-être pas entendu Chance dans la foule, mais son sourire était toujours visible de loin", a-t-elle déclaré.

