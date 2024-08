Un joueur de beach volleyball néerlandais condamné pour avoir violé une enfant a dit qu'il avait failli abandonner les Jeux olympiques.

Van de Velde, alors âgé de 30 ans mais âgé de 19 ans au moment du crime de 2014, a été condamné en 2016 à quatre ans de prison, selon les médias britanniques. Il a été libéré en 2017 et a représenté les Pays-Bas cette année en beach-volley aux Jeux olympiques de Paris, avec le soutien de la Fédération néerlandaise de volley-ball, Nevobo.

“I definitely had a quitting-moment, both before the tournament and during it,” van de Velde a dit dans une interview avec le diffuseur national néerlandais NOS publiée mardi.

“Mais je me suis dit : ‘Je ne vais pas laisser les autres me pousser à partir ou m’éloigner,’” a-t-il ajouté lors de l’entretien, au cours duquel il a parfois pleuré.

Van de Velde a atteint le huitième de finale avec son coéquipier Matthew Immers avant de perdre contre le Brésil et a été hué à plusieurs reprises, selon les rapports des médias. Van de Velde a déclaré que cela “avait un impact” sur sa performance.

“C’était une expérience intense, que je n’ai pas encore pleinement traitée. La conclusion peut certainement être : ce n’est pas la peine,” a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de concourir à nouveau aux Jeux olympiques. “Certainement aussi pour ma famille, donc je prendrai certainement leur opinion en compte.”

Les organisations de protection “profondément préoccupées”

Ju’Riese Colon, PDG du Centre américain pour la sécurité des sport, a déclaré dans une déclaration envoyée à CNN que l’organisation était “profondément préoccupée” quiconque ayant été condamné pour avoir agressé sexuellement un mineur puisse participer aux Jeux olympiques de 2024.

“Avec des équipes du monde entier sur le point de se réunir à Paris, dont beaucoup comprennent des athlètes mineurs, cela envoie un message dangereux que les médailles et l’argent comptent plus que leur sécurité. La participation au sport est un privilège, pas un droit,” a-t-elle ajouté avant sa apparition.

Toute en refusant de discuter de cas spécifiques en termes de choix des équipes nationales d’autres pays, Anna Meares, chef de mission australien, était l’une de nombreuses personnes à s’exprimer sur la sélection de van de Velde : “Si un athlète ou un membre du personnel avait cette condamnation, il ne serait pas autorisé à faire partie de notre équipe.”

“We have stringent policies on safeguarding within our team.”

“We know Steven’s history,” Michel Everaert, directeur général à Nevobo, a déclaré dans une déclaration à l’époque de la sélection de van de Velde fin juin.

Everaert a déclaré que la fédération avait longuement discuté avec le Comité national olympique néerlandais (NOC), la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) et van de Velde lui-même avant son retour au sport.

“Il a été condamné selon la loi anglaise à l’époque et il a purgé sa peine. Depuis, nous sommes en contact constant avec Steven, qui a maintenant été pleinement réintégré dans la communauté néerlandaise de volley-ball,” a ajouté Everaert dans la déclaration.

Van de Velde a purgé une partie de sa peine en Angleterre avant d’être transféré aux Pays-Bas, où il a été libéré et a repris le jeu en 2017, selon Nevobo.

Nevobo et le NOC néerlandais ont déclaré dans une déclaration qu’ils soutenaient van de Velde, ajoutant qu’ils, ainsi que la FIVB, avaient consulté des experts qui considéraient son risque de récidive “nil”.

“Après sa condamnation et sa peine, Steven van de Velde est revenu au plus haut niveau du sport étape par étape sous la guidance experte de la probation et de l’entraînement, entre autres. Il a participé à nouveau à des tournois internationaux depuis 2017,” a déclaré Nevobo dans une déclaration.

Le Comité olympique international a déclaré à CNN que la “nomination des membres individuels de l’équipe, suivant la qualification sur le terrain de jeu, est la seule responsabilité de chaque comité national olympique respectif. Par conséquent, nous renverrions au NOC néerlandais pour toute autre information.”

