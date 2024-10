Un joueur de baseball de Chicago déverse de la monnaie sur les gradins de la partie gauche du terrain pour les spectateurs.

Malgré une saison décevante une fois de plus, les Cubs ont terminé avec un bilan de 83-79 et ont manqué les séries éliminatoires pour la cinquième année consécutive, mais Chicago a enregistré le sixième plus haut taux de fréquentation moyenne en Ligue majeure de baseball, avec 35 949 spectateurs par match.

Dans un geste de gratitude envers la base de fans loyale des Cubs, Ian Happ, leur joueur de champ gauche, a lancé une balle remplie de billets de cent dollars dans les tribunes lors du match de dimanche. Il s'agissait du dernier match de la saison pour l'équipe, où les Reds de Cincinnati ont remporté une victoire de 3-0 contre Chicago.

La balle gonflée contenait un mot de Happ exprimant sa gratitude envers les supporters : "Merci de nous avoir soutenus tout au long de la saison ! Je vais offrir une tournée à l'équipe du champ gauche à ma charge !"

L'incident a attiré l'attention sur la page Instagram des "Bleacher Bums", une page de fans dédiée aux gradins du champ gauche au Wrigley Field, louant Happ pour sa générosité : "Ian Happ vient de nous lancer cette balle avec de l'argent pour offrir une tournée à notre section pour le dernier match de la saison ! Quel type ! Santé Ian !"

Le lien de Happ avec les fans remonte à 2017, pendant son passage chez les Cubs. Auparavant, il avait remis une balle recouverte d'argent à un super fan des Cubs, en signe d'admiration et de camaraderie.

Durante el duelo del domingo contra los Reds, Happ no logró conectar ningún hit y obtuvo una base por bolas. Destacan las sólidas actuaciones de Caleb Kilian y Hunter Greene en el montículo, que llevaron el partido a una prórroga, ya que el marcador permaneció empatado a 0-0.

Finalmente, en la décima entrada, el triple de dos carreras de De La Cruz puso a los Reds en ventaja y Tyler Stephenson añadió otra carrera al impulsar a De La Cruz, asegurando una victoria de 3-0 para Cincinnati.

De La Cruz también logró robarse dos bases durante el partido, finalizando la temporada regular con un récord de liga de 67.

Reflejando la misma sensación, el manager de los Cubs, Craig Counsell, declaró: "Las temporadas son importantes y no se deben tomar a la ligera". Agregó: "Estamos agradecidos por la oportunidad de representar al equipo y usar el uniforme. Entonces, cuando no se logran los objetivos, deja un mal sabor de boca". (Fuente: MLB.com)

A pesar de la decepcionante temporada de los Cubs, el amor por el deporte permaneció fuerte entre sus fanáticos, con muchos aún asistiendo a los partidos.

Publicando sobre el acto generoso de Happ, la página de Instagram de los Bleacher Bums destacó la importancia del apoyo de los fanáticos en el mundo del deporte

