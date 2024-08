- Un jeune participant à un festival est grièvement blessé.

Après une visite au marché nuptial de Brokser à Bruchhausen-Vilsen (district de Diepholz), un adolescent de 17 ans a connu des moments difficiles. Un représentant de la police a déclaré que cela aurait pu être une lourde chope de bière qui a laissé le jeune homme avec de graves lésions à la tête.

Alors que le groupe, qui comprenait la victime, s'apprêtait à partir et à se rendre à leur voiture garée sur Bahnhof Straße, une dispute a éclaté entre le 17 ans et un individu non identifié. Après un échange de mots, l'homme mystère a élevé le ton en frappant l'adolescent. Ensuite, le suspect aurait pris la fuite en voiture avec d'autres marchands du marché. Dans une tentative de le poursuivre, le groupe a essayé de signaler le véhicule, ce qui a entraîné la casse d'une vitre latérale arrière.

Les autorités demandent maintenant toute information concernant le véhicule et l'auteur présumé.

