- Un jeune panda prospère 24 heures sur 24

Les deux petits pandas nés à la zoo de Berlin se portent bien après trois jours. Un représentant de la zoo a déclaré à l'agence de presse allemande dimanche que "les bébés se portent bien pour l'instant, ils sont constamment surveillés par l'équipe germano-chinoise des pandas et se relayent auprès de la mère."

Dans la nature, une mère panda ne peut généralement élever qu'un seul petit. Lorsqu'il y a des jumeaux, ce qui arrive environ une fois sur deux, cela se solde souvent par la mort de l'un des deux. Le porte-parole de la zoo a ajouté : "Ici, nous avons la chance de sauver ce petit-là." Avec environ 1800 pandas géants sauvages restants, chaque petit en bonne santé compte beaucoup.

La zoo a précisé : "Pour permettre aux deux petits de se développer aussi naturellement que possible, avec le lait de leur mère et ses soins, les petits se relayent auprès de la mère. L'autre petit dort dans une couveuse pendant ces périodes. Dès qu'il se réveille et réclame à manger, il rejoint Meng Meng." Ces animaux mangent environ dix fois par jour, en changeant à peu près toutes les heures.

La femelle panda Meng Meng a mis au monde les deux petits, chacun mesurant environ 14 centimètres, jeudi matin. Il s'agit de la deuxième fois que des jumeaux pandas naissent en Allemagne, et il y a eu un déferlement de vœux de bonne santé pour leurs premiers jours cruciaux.

Nés aveugles, sourds et totalement dépendants, les deux petits devraient doubler leur poids en dix jours et être capables de marcher au bout de deux mois. Leur alimentation se compose principalement de lait de panda riche en nutriments jusqu'à six mois, âge auquel ils commencent à manger du bambou.

Tout comme leurs parents, les petits pandas appartiennent au gouvernement chinois, qui les prête à des pays sélectionnés dans le cadre de ce que l'on appelle la diplomatie des pandas.

L'équipe germano-chinoise des pandas se relaie pour s'occuper des petits, veillant à ce qu'ils passent suffisamment de temps avec leur mère. Dans la nature, une mère panda se concentre généralement sur un petit à la fois, mais donner cette attention supplémentaire aux deux nouveau-nés est crucial pour leur survie.

Lire aussi: